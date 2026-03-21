Ruský útok v Záporoží si vyžiadal dvoch mŕtvych
Autor TASR
Kyjev 21. marca (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a ďalších šesť utrpelo zranenia v noci na sobotu pri ruských útokoch v meste Záporožie, oznámil na platforme Telegram gubernátor rovnomennej oblasti Ivan Fedorov. Ukrajinské vzdušné sily tvrdia, že Rusko v noci zaútočilo na ukrajinské územie 154 dronmi, z ktorých 148 sa podarilo zneškodniť, informuje TASR.
Fedorov objasnil, že útok na súkromný dom v Záporoží si vyžiadal životy muža a ženy a zranenia utrpeli dve dievčatá vo veku 15 a 11 rokov.
Nočný útok Ruska tiež zapríčinil výpadky elektriny v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, uviedol na Telegrame tamojší gubernátor Viačeslav Čaus.
Rusko podľa ukrajinských vzdušných síl vyslalo na Ukrajinu 154 dronov, pričom na štyroch miestach došlo k zasiahnutiu dronmi a na siedmich miestach zaznamenali úlomky zostrelených bezpilotných lietadiel.
Rozsiahly útok v noci podnikla aj Ukrajina, ktorá podľa ruského ministerstva obrany zaútočila 283 dronmi. Pri útokoch utrpeli zranenia dve osoby. Drony smerovali aj na hlavné mesto.
Agentúra DPA informuje, že podľa kanálov na Telegrame bol zasiahnutý závod na výrobu dusíka v meste Toľjatti v Samarskej oblasti na západe Ruska. Cieľom útokov boli údajne aj ropné rafinérie v tejto oblasti.
Ruskí predstavitelia podľa DPA potvrdili útok na neobývanú výškovú budovu vo výstavbe v meste Ufa. Ukrajinské útoky dronmi taktiež narušili prevádzku niekoľkých letísk v Rusku, a to aj v hlavnom meste.
