Ruský útok zasiahol infraštruktúru v Odese, tvrdí Ukrajina

Kyjev 24. júna (TASR) - Ruský útok zasiahol v pondelok civilnú infraštruktúru v juhoukrajinskom prístavnom meste Odesa a vyžiadal si najmenej troch zranených. Uviedol to v pondelok gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajinské ministerstvo vnútra zverejnilo fotografie obrovského oblaku dymu stúpajúceho z miesta hasenia požiaru. Ukrajinské vzdušné sily vopred varovali obyvateľov Odesy pred hrozbou raketového útoku. Škody bezprostredne neboli známe.



So zraneniami boli hospitalizovaní traja muži vo veku 19, 50 a 58 rokov, napísal Kiper v príspevku na platforme Telegram.



Odesa je počas vojny na Ukrajine častým cieľom útokov ruských síl, pričom mnohé údery boli zamerané na tamojšie prístavné zariadenia. Rusko opakovane poprelo, že by na Ukrajine cielilo svoje útoky na civilistov alebo civilnú infraštruktúru.