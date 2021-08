Ruský vedec: Neexistuje presvedčivý dôkaz o umelom pôvode COVID-19

Moskva 6. augusta (TASR) - V tomto momente neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz o tom, že koronavírus SARS-CoV-2 bol umelo vytvorený v laboratóriu. V piatok to vyhlásil riaditeľ jekaterinburskej pobočky ruského Štátneho výskumného centra virológie a biotechnológie (Vektor) Alexander Semionov. Správu priniesla ruská štátna tlačová agentúra TASS.



"Zatiaľ neexistuje jediný presvedčivý dôkaz o umelom pôvode tohto vírusu. Opakujem, ak si človek preštuduje históriu infekčných chorôb a koronavírusov, všetko nasvedčuje tomu, že existuje prírodný zdroj vírusu, ktorý sa dostal do ľudskej populácie. Netopiere boli počiatočným rezervoárom patogénu," vyhlásil Semionov, ktorého centrum patrí pod Federálnu službu pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov a dobrých životných podmienok (Rospotrebnadzor). Semionov ďalej dodal, že "vírus je úplne prirodzený a nedetegujeme v ňom niečo, čo sme doteraz ešte nevideli".



Semionov zároveň vyhlásil, že bude potrebné zaočkovať 70 až 80 percent populácie, aby bolo možné zastaviť pandémiu.



"Na to, aby sme zastavili aktívny prenos vírusu z človeka na človeka, musí byť zaočkovaných okolo 70 až 80 percent populácie. Potom bude incidencia len sporadická, nie masová," uviedol.



Vedec zdôraznil, že správy a tvrdenia o umelom pôvode vírusu sú podľa neho súčasťou politiky. "Človek musí jasne oddeliť politické hry od vedeckých faktov," povedal Semionov v televíznom programe v rámci osvetovej kampane o vakcínach, pripomenula agentúra TASS.