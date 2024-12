Ruský vedec tvrdí, že olej usadený v prielive rozloží do 10 rokov

Moskva 19. decembra(TASR) - Vykurovací olej, ktorý do mora unikol po havárii dvoch tankerov v Kerčskom prielive sa podľa ruského akademika Sergeja Bolotina nakoniec rozloží pomocou prirodzene sa vyskytujúcich baktérií v ekosystéme. TASR píše na základe správy agentúry TASS.



Bolotin pôsobí ako vedúci Katedry geoekológie a prírodného manažmentu na Kubáňskej štátnej univerzite v Krasnodare a podľa neho je ťažké predpovedať, ako dlho bude trvať prirodzená likvidácia ropnej havárie. Živé organizmy a baktérie v mori by podľa neho nemali olej rozkladať viac ako 10 rokov.



Situáciu v Kerčskom prielive v súčasnosti komplikujú vlny a nízka teplota vody, čo bráni tvorbe ropného filmu na povrchu. Po utíšení vĺn a pokojnej hladine sa bude môcť nasadiť plávajúca bariéra na obmedzenie šírenia ropnej škvrny a použiť sorbent na zachytenie ropných látok.



"Ak už vykurovací olej klesol na dno, sorbent sa k nemu pravdepodobne nedostane. Ak však zostane na povrchu, čistenie bude oveľa jednoduchšie," vysvetlil Bolotin.



Dva ruské riečne tankery Volgonefť 212 a Volgonefť 239 sa pre zlé počasie zrazili 15. decembra, následkom čoho jeden námorník zahynul. Ruská Federálna agentúra pre námornú a riečnu dopravu informovala, že v dôsledku nehody došlo k úniku ropy do Čierneho mora. Údaje zo satelitov ukázali, že uniklo 3000 ton vykurovacieho oleja, informuje agentúra TASS.



Odborníci na životné prostredie varujú pred dopadom šírenia oleja, oznámil web televízie al-Džazíra. Riaditeľka ukrajinskej pobočky organizácie Greenpeace Natalija Gozaková pre al-Džazíru uviedla, že ropná škvrna kontaminovala najmenej 60 kilometrov pobrežia. Podľa viacerých zdrojov televízie al-Džazíra sú v ohrození všetky vodné zvieratá žijúce v oblasti.



Kerčský prieliv oddeľuje územie Ruskej federácie od ukrajinského Krymského polostrova, ktorý Moskva v roku 2014 na základe medzinárodne neuznaného referenda nezákonne anektovala. Kyjev v najnovšom prípade obvinil Moskvu z porušovania námorných predpisov používaním starých plavidiel a vyzýva na uvalenie medzinárodných sankcií na Rusko, píše al-Džazíra.