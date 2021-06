Ruský veľvyslanec Antonov sa vráti do USA, uviedol zdroj

Moskva 20. júna (TASR) - Ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov, ktorý 21. marca prišiel do Moskvy na konzultácie, odcestuje do Washingtonu v nedeľu (20. júna). Uviedla to ruská štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na dobre informovaný zdroj.



"Veľvyslanec bude na pracovisku v pondelok 21. júna," dodal zdroj.



Ruský veľvyslanec v USA Antonov a veľvyslanec USA v Rusku John Sullivan boli pred niekoľkými mesiacmi pre zhoršené vzťahy Washingtonu a Moskvy povolaní späť do svojich domovských krajín.



Americký prezident Joe Biden a šéf Kremľa Vladimir Putin sa však v stredu 16. júna na summite v Ženeve okrem iného dohodli na tom, že veľvyslanci ich krajín sa vrátia na svoje pôsobiská a budú pokračovať v plnení svojich diplomatických povinností. Ostávalo teda už len spresniť termín návratu.



V sobotu aj veľvyslanec Spojených štátov Sullivan na Twitteri napísal, že sa čoskoro vráti do Moskvy. "Po dôležitom summite (prezidentov) sa teším na návrat do Moskvy, kde budem viesť silný tím pracovníkov americkej ambasády v Rusku. Budeme implementovať Bidenovu politiku naznačenú v Ženeve v oblasti strategickej stability, ľudských práv, ako aj stabilných a predvídateľných vzťahov s Ruskom," uviedol Sullivan.