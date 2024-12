Ruský veľvyslanec: Čínsky prezident chce navštíviť v roku 2025 Rusko

Peking 27. decembra (TASR) — Čínsky prezident Si Ťin-pching by mal na budúci rok navštíviť Rusko. V rozhovore pre agentúru RIA Novosti zverejnenom v piatok to povedal ruský veľvyslanec v Pekingu Igor Morgulov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Pokiaľ ide o konkrétne bilaterálne udalosti, môžem povedať, že príslušné plány sa už aktívne pripravujú," povedal Morgulov.



"Z toho, čo nie je tajomstvom - a podľa priorít - sa dá povedať, že na budúci rok sa očakáva návšteva predsedu vlády Čínskej ľudovej republiky v Rusku, jubilejné 30. riadne zasadnutie predsedov vlád a 11. zasadnutie medziparlamentnej komisie," dodal.



Čínske ministerstvo zahraničných toto oznámenie bezprostredne nekomentovalo.



Si Ťin-pching bol naposledy v Rusku v marci 2023 po tom, ako ho tretíkrát zvolili za prezidenta. Počas trojdňovej štátnej návštevy sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom a podpísal niekoľko dohôd o posilnení strategického partnerstva.



Putin naposledy navštívil Čínu v máji 2024. Predtým tam bol vo februári 2022 iba niekoľko dní predtým, ako spustil tzv. špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine.



Morgulov tiež povedal, že Čína, ktorá oficiálne neodsúdila inváziu ruských síl, pochopila podstatu konfliktu s Ukrajinou, keďže čelí podobným výzvam v podobe rastúceho vojenského tlaku Spojených štátov a ich spojencov v ázijsko-tichomorskom regióne.



"Globálna bezpečnostná iniciatíva, ktorú v roku 2022 predložil čínsky prezident Si Ťin-pching, zabezpečuje riešenie akýchkoľvek konfliktov odstránením základných príčin ich prepuknutia,“ povedal Morgulov.



Severoatlantická aliancia podľa neho "vymýšľa plány na presun svojej vojenskej infraštruktúry" do tohto regiónu, Rusko a Čína preto musia reagovať na politiku USA spoločne.