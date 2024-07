Ruský veľvyslanec: Konflikt na Ukrajine sa nedá vyriešiť za jeden deň

Moskva 1. júla (TASR) - Konflikt na Ukrajine nie je možné vyriešiť za jeden deň. Uviedol to v pondelok ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v reakcii na vyhlásenia exprezidenta USA Donalda Trumpa pred novembrovými americkými prezidentskými voľbami. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Trump v rámci predvolebnej kampane viackrát uviedol, že v prípade znovuzvolenia by vojnu na Ukrajine vyriešil v priebehu 24 hodín.



V minulotýždňovej televíznej debate exprezident tvrdil, že v prípade víťazstva vo voľbách by túto vojnu bol schopný vyriešiť ešte pred oficiálnym nástupom do úradu. Ako to chce dosiahnuť, však neprezradil.



Trump v debate s úradujúcim šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom uviedol, že Rusko by nikdy nenapadlo Ukrajinu, ak by Spojené štáty mali "skutočného prezidenta".



Ruský prezident Vladimir Putin v polovici júna vyhlásil, že Rusko je pripravené začať mierové rokovania hneď "zajtra" a zastaviť paľbu, ak Ukrajina stiahne svojich vojakov zo Záporožskej, Chersonskej, Doneckej a Luhanskej oblasti, na ktoré si Rusko robí nárok.



Ukrajina tvrdí, že mier môže nastať len po úplnom odchode ruských síl a obnovení jej územnej celistvosti.



Kremeľ minulý týždeň uviedol, že akýkoľvek mierový plán pre konflikt na Ukrajine musí zohľadňovať realitu na bojisku.