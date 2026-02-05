< sekcia Zahraničie
Ruský veľvyslanec: Moskva bude dodávať Kube ropu aj naďalej

Autor TASR
Moskva 5. februára (TASR) - Rusko v uplynulých rokoch dodávalo Kube ropu a bude tak robiť aj naďalej, uviedol ruský veľvyslanec v Havane Viktor Coronelli v rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru RIA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Predpokladám, že táto prax bude pokračovať aj naďalej,“ povedal Coronelli. Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že začal rokovať s „najvyššími predstaviteľmi Kuby“. Došlo k tomu niekoľko dní po tom, čo krajinu označil za „nezvyčajnú a mimoriadnu hrozbu“ pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Šéf Bieleho domu zároveň pohrozil uvalením ciel na vývoz do USA zo všetkých krajín, ktoré dodávajú ropu Kube.
Spojené štáty podnikli kroky na zablokovanie dodávok ropy na Kubu, pripomína Reuters. V dôsledku toho sa zvýšili ceny potravín a dopravy a viedlo to k vážnemu nedostatku paliva a hodinovým výpadkom elektrickej energie. Kubánsky energetický systém je po viac než šiestich desaťročiach amerického embarga v zlom stave.
