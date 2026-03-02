< sekcia Zahraničie
Ruský veľvyslanec: Moskva môže pomôcť pri zmierňovaní napätia
Autor TASR
Jeruzalem 2. marca (TASR) - Rusko je pripravené pôsobiť ako sprostredkovateľ pri snahe zmierniť napätie na Blízkom východe, oznámil v pondelok ruský veľvyslanec v Izraeli Anatolij Viktorov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry TASS.
„Vzhľadom na naše etablované vzťahy so všetkými krajinami v regióne sme pripravení uľahčiť dialóg,“ vyhlásil Viktorov. Pripomenul tiež, že ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už telefonoval s viacerými rezortnými partnermi z krajín na Blízkom východe.
Podľa slov ruského diplomata je postoj Moskvy jasný. „Nepriateľské akcie musia okamžite prestať a všetky snahy by mali smerovať k obnove politických a diplomatických riešení,“ dodal. Upozornil pritom, že celý región sa podľa neho nachádza na pokraji rozsiahleho konfliktu.
Spojené štáty a Izrael spustili v sobotu koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu.
Rusko v sobotu odsúdilo útoky USA a Izraela na Irán ako „premyslenú a nevyprovokovanú ozbrojenú agresiu“. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že „rozsah a charakter politicko-vojenských a propagandistických príprav“ vrátane presunu veľkej americkej vojenskej skupiny do regiónu ukazujú na vopred plánovanú operáciu. Moskva upozornila, že ide o porušenie základných princípov a noriem medzinárodného práva voči suverénnemu štátu – členovi OSN.
Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu vyhlásil, že „atentát“ na najvyššieho vodcu Iránskej islamskej republiky Alího Chameneího a členov jeho rodiny bol spáchaný „v cynickom rozpore so všetkými normami ľudskej morálky a medzinárodného práva.“
