Ruský veľvyslanec odsúdil ako zmätočné a nelogické nové sankcie USA

Moskva 3. novembra (TASR) - Spojené štáty majú "zmätočnú, nelogickú" sankčnú politiku voči Rusku, vyhlásil v piatok veľvyslanec Moskvy vo Washingtone Anatolij Antonov. Reagoval na nový balík sankcií, ktoré oznámila administratíva prezidenta Joea Bidena. Odsúdila ich aj hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová s tým, že USA nikdy Moskvu neporazia. TASR prevzala správy z tlačových agentúr DPA a Reuters.



Cieľom "frontálneho útoku" Spojených štátov je poškodiť ekonomiku Ruska, narušiť jednotu krajiny a uškodiť bežným ruským občanom, uviedol Antonov. Sankcie však podľa neho škodia viac západným krajinám, než samotnému Rusku.



USA vo štvrtok oznámili, že zavádzajú sankcie na 130 jednotlivcov a spoločností, ktoré podporujú Rusko v jeho vojne proti Ukrajine. Postihli firmy v Číne, Turecku a Spojených arabských emirátoch (SAE) a Washington ich zameral aj na energetický a ťažobný priemysel Ruska.



"Rusko je v dopĺňaní zásob pre armádu a v pokračovaní svojej odpornej vojny proti Ukrajine závislé od ochoty jednotlivcov a firiem z tretích krajín a my ich bez váhania budeme brať na zodpovednosť," uviedla vo štvrtok americké ministerka financií Janet Yellenová.



"Dnešné kroky dokazujú naše odhodlanie pokračovať v narušovaní každého prepojenia na zásobovaciu sieť ruskej armády. Budeme ďalej cieliť na vonkajších aktérov, ktorí sa snažia pomáhať Rusku v jeho vojne," dodala Yellenová.



Antonov očakáva "ďalšie zosilnenie sankčného tlaku" pred ruskými marcovými prezidentskými voľbami, v ktorých sa podľa očakávania bude prezident Vladimir Putin uchádzať o ďalšie funkčné obdobie.



Ruská ekonomika zatiaľ odoláva tlaku západných sankcií, vyhlásil Antonov. "Kroky Bieleho domu... sú zmätočné, nelogické a nedajú sa vysvetliť zdravým rozumom," povedal.



Zničenie vzťahov s Ruskom, veľmocou s obrovským nerastným bohatstvom, nedostane svetovú ekonomiku von zo "žalostnej situácie", dodal ruský diplomat.



Zacharovová na otázku ruskej štátnej televízie o nových amerických sankciách odpovedala: "Toto je pokračovanie politiky spôsobiť strategickú porážku Ruska, ako to oni nazývajú. Budú musieť márne naveky čakať, kým sa to stane."