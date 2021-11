Ruský veľvyslanec oznámil odchod 27 diplomatov z USA v januári 2022

Moskva 28. novembra (TASR) - Ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Anatolij Antonov v sobotu povedal, že 27. ruských diplomatov so svojimi rodinami 30. januára budúceho roka opustí USA. Informovala o tom agentúra TASS. Ďalších 27 pracovníkov ruskej diplomatickej misie zo Spojených štátov odíde 30. júna 2022.



Antonov upozornil, že problémy ruských diplomatov v USA s vízami stále nie sú vyriešené a ich rodiny sú zámerne rozdeľované.



Manželkám a manželom diplomatov podľa jeho slov odobrali akreditáciu a deťom nedajú víza. "Nerozumiem, na čo je namierená táto politika, ktorá rozdeľuje rodiny ruských diplomatov," povedal.



Americká strana podľa Antonova svoj negatívny postoj k Rusku nezmenila a aj naďalej ho považuje za nepriateľa. Washington podľa veľvyslanca takisto nezmenil ani svoj postup v oblasti sankcii proti Moskve.



Washington v apríli tohto roka vyhostil desať ruských diplomatov a zaviedol sankcie voči 16 organizáciám a 16 jednotlivcom, ktorí sú údajne spojení so zasahovaním Ruska do volieb v USA.



Rusko v reakcii vyhostilo desať amerických diplomatov a od 1. augusta Spojeným štátom zakázalo zamestnávať na svojich diplomatických misiách cudzincov.