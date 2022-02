Ruský veľvyslanec pri EÚ: Vojny v Európe sa zriedka začínajú v stredu

Berlín 16. februára (TASR) - Ruský veľvyslanec pri EÚ Vladimir Čižov odmietol tvrdenia, že Rusko plánuje podniknúť inváziu na Ukrajinu, ktorá by podľa Spojených štátov mohla začať už v stredu.



"Pokiaľ ide o Rusko, môžem vás ubezpečiť, že túto stredu sa žiadny útok neuskutoční. Nedôjde k žiadnej eskalácii ani v nastávajúcom týždni, ani v ďalšom týždni, ani v nasledujúcom mesiaci," uviedol Čižov v rozhovore pre stredajšie vydanie nemeckého denníka Die Welt, z ktorého citovala agentúra DPA.



"Vojny v Európe sa zriedka začínajú v stredu," podotkol.



Americká vláda varovala, že ruská invázia na Ukrajinu môže začať kedykoľvek, a to aj pred koncom zimných olympijských hier, ktoré sa v súčasnosti konajú v Pekingu a končia 20. februára.



Čižov sa voči týmto tvrdeniam ohradil. "Keď vznesiete obvinenia – najmä veľmi vážne obvinenia proti Rusku – máte tiež povinnosť predložiť dôkazy. Inak je to ohováranie," povedal.



Ruský veľvyslanec zároveň opäť vyzval Západ, aby bral bezpečnostné obavy Ruska vážne. "Keď naši partneri konečne vypočujú naše oprávnené obavy, proces zmiernenia napätia na seba nenechá dlho čakať. Bolo by to v záujme všetkých Európanov od Lisabonu po Vladivostok, ale aj ďalších krajín sveta," dodal Čižov.



Západ mal v posledných týždňoch obavy, že Rusko podnikne inváziu na Ukrajinu, pretože pri jej hraniciach zhromaždilo vyše 100.000 vojakov a začalo masové vojenské cvičenia, ktoré sa konali aj na území Bieloruska. Moskva poprela, že má v pláne zaútočiť na Ukrajinu, pričom Washington dokonca informoval o konkrétnom dátume útoku – v stredu 16. februára. Napätie medzi Ruskom a Západom sa maximálne vystupňovalo.



Moskva však v utorok oznámila, že sťahuje časť svojich vojakov od hraníc Ukrajiny, pretože sa im skončili manévre a odchádzajú na svoje základne.



Americký prezident Joe Biden na utorkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že Spojené štáty ešte neoverili tvrdenia Ruska o tom, že začalo z blízkosti ukrajinských hraníc sťahovať svojich vojakov. Podľa šéfa Bieleho domu je stále "možné", že Rusko zaútočí. Zároveň však dúfa, že kríza môže byť stále vyriešená diplomatickou cestou.