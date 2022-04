Ruský veľvyslanec pri OSN poprel páchanie zverstiev na Ukrajine

Na snímke fotografie z Ukrajiny sú zobrazené na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa zaoberá inváziou Ruska na Ukrajine, 5. apríla 2022 v New Yorku. Foto: TASR/AP

New York 5. apríla (TASR) - Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v utorok na pôde Bezpečnostnej rady OSN odmietol obvinenia, že ruské sily spáchali na Ukrajine zverstvá. Ako tvrdí, na takéto obvinenia neexistujú svedecké dôkazy, informuje agentúra AFP.Nebenzia, ktorý vystúpil krátko po prejave ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kritizoval jehoNebenzia tiež odmietol tvrdenia Kyjeva, že Rusko organizuje masové deportácie ukrajinského obyvateľstva do Ruska.povedal.dodal Nebenzia.Zelenskyj v tejto súvislosti povedal, žeUkrajincov boli deportované do Ruska. Unesených bolo podľa neho aj 2000 detí.