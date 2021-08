Ruský veľvyslanec pri OSN upozornil na príliv utečencov z Afganistanu

Moskva 16. augusta (TASR) - Rusko je znepokojené pretrvávajúcou teroristickou hrozbou z Afganistanu. V pondelok to vyhlásil ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia, informovala agentúra TASS.



"Stále nás znepokojuje pretrvávajúca teroristická hrozba," uviedol Nebenzia, podľa ktorého môžu do krajín v v oblasti strednej Ázie preniknúť s utečencami z Afganistanu aj teroristi.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí pritom v pondelok uviedlo, že situácia v afganskej metropole Kábul sa stabilizovala a Rusko nadviazalo pracovné kontakty s novou vládou v Afganistane.



Ruský veľvyslanec v Afganistane Dmitrij Žirnov sa má v utorok stretnúť s predstaviteľmi Talibanu, s ktorými bude rokovať o zabezpečení ochrany ruskej diplomatickej misie.



Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.



Z Kábulu sa v súčasnosti snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.