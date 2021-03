Ruský veľvyslanec sa po výrokoch Bidena vrátil do vlasti

Moskva 21. marca (TASR) - V dôsledku diplomatickej roztržky, ktorú spôsobili výroky amerického prezidenta Joea Bidena na adresu šéfa Kremľa Vladimira Putina, sa do vlasti vrátil na konzultácie ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov. Lietadlo s Antonovom pristálo v nedeľu ráno na moskovskom letisku Šeremeťjevo, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá.



Pred svojím odchodom z New Yorku Antonov pre agentúru TASS uviedol, že v Moskve zostane "tak dlho, ako to bude potrebné". V Rusku má naplánovaných niekoľko stretnutí. "Ruská strana vždy zdôrazňovala, že máme záujem o rozvoj rusko-amerických vzťahov v rovnakom rozsahu ako naši americkí kolegovia," uviedol Antonov.



Biden v rozhovore pre televíziu ABC News odvysielanom v stredu súhlasne odpovedal otázku, či si myslí, že Putin, ktorý je obviňovaný z tvrdých zákrokov voči svojim oponentom, je "vrah". Takisto povedal, že Putin "zaplatí" za to, ak sa preukáže, že sa pokúšal podkopať jeho kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2020, ako naznačuje najnovšia správa amerických tajných služieb.



Bidenove slová vyvolali najväčšiu krízu vo vzťahoch medzi Moskvou a Washingtonom za posledné roky. Rusko následne povolalo svojho veľvyslanca v USA na konzultácie, čo sa stalo prvýkrát od roku 1998, keď bola príčinou tohto kroku vojenská operácia západných krajín v Iraku.