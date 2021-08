Ruský veľvyslanec sa stretol s talibmi; nič nenasvedčuje čistkám

Moskva 17. augusta (TASR) - Utorkové stretnutie ruského veľvyslanca v Afganistane Dmitrija Žirnova s predstaviteľmi Talibanu sa nieslo v pozitívnom duchu. Podľa diplomata nič nenasvedčuje čistkám zo strany Talibanu, informovali agentúry Interfax a RIA Novosti.



"Stretnutie bolo zamerené výlučne na otázky bezpečnosti (ruského) veľvyslanectva. Stretnutie bolo pozitívne a konštruktívne," uviedol Žirnov po stretnutí pre televíznu stanicu Rossija 24 a dodal, že talibovia ho ubezpečili o priateľských vzťahoch s Ruskom a potvrdili, že garantujú bezpečnosť ruského zastupiteľstva.



Podľa Žirnova je situácia v Kábule pokojná, v meste nepočuť žiadne výstrely a nič nenasvedčuje tomu, že by talibovia chystali čistky.



"Talibovia garantovali amnestiu pre všetkých, ktorí boli lojálny režimu, slúžili mu a pracovali preň, a to vrátane vojakov. Vychádzajú z toho, že to bola ich práca a plnili príkazy... Nie sú žiadne známky čistiek, nejakých trestov či násilia (zo strany Talibanu)... Zdôrazňujem, že to je môj terajší dojem k dnešnému večeru," uviedol Žirnov.



Bojovníci Talibanu obsadili v nedeľu afganské hlavné mesto Kábul prekvapujúco ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO. Náhla zmena situácie vyvolala paniku medzi Afgancami, ktorí sa masovo snažia dostať z vlasti.