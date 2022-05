Ruský veľvyslanec v Británii:Rusi na Ukrajine nepoužijú jadrové zbrane

Londýn 29. mája (TASR) - Ruský veľvyslanec v Británii Andrej Kelin uviedol pre stanicu BBC, že neverí, že jeho krajina použije vo vojne proti Ukrajine taktické jadrové zbrane, pretože podľa ruských vojenských pravidiel sa takéto zbrane v konfliktoch, ako je tento, nepoužívajú.



Rusko má podľa neho veľmi prísne pravidlá na ich použitie, najmä vtedy, keď je ohrozená existencia štátu. "So súčasnou operáciou to nemá nič spoločné," povedal.



Keď ruský prezident Vladimir Putin koncom februára, krátko po invázii uviedol svoje jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti, bolo to všeobecne vnímané ako varovanie.



Taktické jadrové zbrane sa používajú na relatívne krátke vzdialenosti, na rozdiel od "strategických“ jadrových zbraní, ktoré možno vystreliť na oveľa väčšie vzdialenosti, a práve tieto vyvolávajú strašiaka totálnej jadrovej vojny. Predpokladá sa, že Rusko má asi 2000 taktických jadrových zbraní.