Ruský veľvyslanec v Británii vystríhal Londýn pred sankčnou rétorikou

Moskva 9. februára (TASR) - Ruský veľvyslanec v Británii Andrej Kelin vystríhal v stredu britskú ministerku zahraničných vecí Liz Trussovú a ministra obrany Bena Wallacea, ktorí majú onedlho zavítať do Moskvy, aby v rámci svojej návštevy nepokračovali v "sankčnej rétorike". TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS a Reuters.



"Ak sa chystajú do Ruska na to, aby nám ešte raz pohrozili sankciami, tak to nemá zmysel... V takom prípade bude náš dialóg a rozhovor v Moskve pravdepodobne veľmi krátky," uviedol Kelin.



Ako pripomína agentúra Reuters, Trussová a Wallace sa chystajú tento týždeň na návštevu Moskvy v súvislosti so zoskupovaním ruských vojsk v blízkosti ukrajinských hraníc, ktoré vyvoláva obavy z možnej ruskej invázie na Ukrajinu.



Podľa Kelina bude Moskva rokovaniam s Britániou venovať pozornosť iba vtedy, ak má Londýn konštruktívnu odpoveď na Ruskom žiadané bezpečnostné záruky.



"Ak budú rozvíjať svoje nápady o tom, ako konštruktívne odpovedať na naše návrhy, tak potom je tento rozhovor pre nás bez pochyby zaujímavý. Ak sa však budú vyhrážať, tak to môžu robiť naďalej odtiaľto (z Británie) cez Twitter," uviedol Kelin.



TASS dáva tento Kelinov komentár do súvislosti s príspevkami na sociálnej sieti Twitter, ktoré o Rusku zverejnila Trussová. TASS pritom upozorňuje najmä na príspevok, v ktorom šéfka britskej diplomacie uvádza, že "tvrdenia Ruska o tom, že neplánuje napadnúť Ukrajinu, sú nepravdivé. My a naši spojenci naďalej spoločne podporujeme Ukrajinu a sme odhodlaní zvýšiť cenu", ktorú Rusko bude musieť zaplatiť, "ak podnikne ďalšie kroky", cituje Trussovú ruská tlačová agentúra.



Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Washington obviňuje Moskvu z toho, že pripravuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rusko tvrdenia, že plánuje inváziu, popiera a naopak, žiada od Západu bezpečnostné záruky.