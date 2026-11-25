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Ruský vicepremiér varoval pred ukrajinskými útokmi na energetiku
Ukrajine sa tento rok podarilo zasiahnuť rafinérie, prístavy a sklady, z ktorých niektoré sa nachádzajú hlboko na jeho území.
Autor TASR
Moskva 25. novembra (TASR) - Prípravy na možné ukrajinské dronové útoky na energetickú infraštruktúru túto zimu sú pre ruskú vládu prioritou, povedal v stredu vicepremiér Marat Chusnullin. Ukrajinskí i západní predstavitelia zas upozorňujú na riziko ruských úderov, ktoré by mohli narušiť dodávky elektrina a tepla. Informovala o tom agentúra Reuters.
Zatiaľ čo Rusko podniká útoky na civilnú a energetickú infraštruktúru susednej krajiny od začiatku invázie vo februári 2022,
Ukrajine sa tento rok podarilo zasiahnuť rafinérie, prístavy a sklady, z ktorých niektoré sa nachádzajú hlboko na jeho území.
V rámci príprav na očakávané ukrajinské útoky počas zimy si mnohí ľudia v Rusku robia zásoby generátorov a batérií s vysokou kapacitou. V Moskve a jej okolí boli niektoré elektrárne a teplárne zakryté sieťami na ochranu pred dronmi.
„Najdôležitejšou otázkou je teraz to, ako zvládneme zimu, najmä vzhľadom na útoky dronmi, ktoré predstavujú hrozbu predovšetkým pre pohraničné regióny. Práve to je hlavná priorita, ktorej sa musíme v súčasnosti venovať,“ povedal v parlamente Chusnullin, ktorý má ako podpredseda vlády na starosti oblasť bývania.
Moskvu tento týždeň čakajú mrazivé teploty, zatiaľ čo v mnohých regiónoch už klesli pod nulu. Agentúra Reuters pripomenula, že minulý rok zostali v dôsledku ukrajinských útokov v meste Belgorod desaťtisíce obyvateľov na niekoľko dní bez kúrenia a elektriny.
Túto zimu však bude situácia podľa ruského vicepremiéra ešte zložitejšia než vlani. Jej riešenie totiž komplikujú rozpočtové obmedzenia a skutočnosť, že obyvatelia mnohých pohraničných oblastí sú zo zákona oslobodení od platenia účtov za energie.
Náročné nadchádzajúce obdobie očakáva aj Ukrajina. Nemecký kancelár Friedrich Merz minulý týždeň v Berlíne varoval, že jej v dôsledku „oveľa brutálnejších“ ruských útokov hrozí zrejme najťažšia zima od začiatku vojny.
Zatiaľ čo Rusko podniká útoky na civilnú a energetickú infraštruktúru susednej krajiny od začiatku invázie vo februári 2022,
Ukrajine sa tento rok podarilo zasiahnuť rafinérie, prístavy a sklady, z ktorých niektoré sa nachádzajú hlboko na jeho území.
V rámci príprav na očakávané ukrajinské útoky počas zimy si mnohí ľudia v Rusku robia zásoby generátorov a batérií s vysokou kapacitou. V Moskve a jej okolí boli niektoré elektrárne a teplárne zakryté sieťami na ochranu pred dronmi.
„Najdôležitejšou otázkou je teraz to, ako zvládneme zimu, najmä vzhľadom na útoky dronmi, ktoré predstavujú hrozbu predovšetkým pre pohraničné regióny. Práve to je hlavná priorita, ktorej sa musíme v súčasnosti venovať,“ povedal v parlamente Chusnullin, ktorý má ako podpredseda vlády na starosti oblasť bývania.
Moskvu tento týždeň čakajú mrazivé teploty, zatiaľ čo v mnohých regiónoch už klesli pod nulu. Agentúra Reuters pripomenula, že minulý rok zostali v dôsledku ukrajinských útokov v meste Belgorod desaťtisíce obyvateľov na niekoľko dní bez kúrenia a elektriny.
Túto zimu však bude situácia podľa ruského vicepremiéra ešte zložitejšia než vlani. Jej riešenie totiž komplikujú rozpočtové obmedzenia a skutočnosť, že obyvatelia mnohých pohraničných oblastí sú zo zákona oslobodení od platenia účtov za energie.
Náročné nadchádzajúce obdobie očakáva aj Ukrajina. Nemecký kancelár Friedrich Merz minulý týždeň v Berlíne varoval, že jej v dôsledku „oveľa brutálnejších“ ruských útokov hrozí zrejme najťažšia zima od začiatku vojny.