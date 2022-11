Ruský vojak je proti vojne, chce svedčiť aj na medzinárodnom súde

Londýn/Madrid 18. novembra (TASR) - Ruský vojak Nikita Čibrin, ktorý bol členom jednotky obvinenej z páchania vojnových zločinov v Kyjevskej oblasti, vyhlásil, že je ochotný svedčiť na medzinárodnom súde o svojich skúsenostiach na Ukrajine. V piatok o tom informovala webová stránka britského denníka The Guardian.



Čibrin (27) patril k 64. samostatnej gardovej motostreleckej brigády a po odchode z tejto jednotky v júni sa rozhodol ujsť z Ruska do Španielska a vystupovať proti vojne na Ukrajine. Tento týždeň pricestoval do španielskeho hlavného mesta Madrid.



Vojak pochádzajúci z mesta Jakutsk na ruskej Sibíri povedal, že do jednotky vstúpil 24. februára a nemal "ani tušenie", že ide bojovať na Ukrajinu. Dodal, že nadriadení velitelia podviedli jeho i jeho druhov.



Čibrin uviedol, že počas pôsobenia na Ukrajine bola morálka medzi ruskými vojakmi "mimoriadne nízka" a "každý sa pokúšal nájsť spôsob, ako sa dostať preč z armády".



Vojak tiež tvrdil, že keď bol na Ukrajine, nevystrelil zo zbrane "ani raz", a odmietol sa zúčastňovať na vojnových zločinoch.



Teraz sa snaží získať v Madride politický azyl a zaprisahal sa, že "urobí všetko, čo len môže, aby vojnu zastavil, preto je ochotný aj svedčiť na medzinárodnom súde".



Mladý Rus pre denník The Guardian povedal: "Toto je zločinecká vojna, ktorú začalo Rusko. Chcem urobiť všetko, čo sa mi bude dať, aby som ju zastavil."