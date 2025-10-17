< sekcia Zahraničie
Ruský vojak na základni zastrelil kolegu, neskôr spáchal samovraždu
Autor TASR
Moskva 17. októbra (TASR) - Ruský vojak v piatok zastrelil svojho kolegu na vojenskej základni neďaleko Moskvy a následne spáchal samovraždu, uviedli štátne médiá s odvolaním sa na ruské ozbrojené sily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Streľby v ruských vojenských kasárňach nie sú ničím nezvyčajným, keďže armáda dlhodobo čelí škandálom v súvislosti so šikanovaním a ponižovaním, píše AFP. „Vojak smrteľne zranil ďalšieho vojaka a potom si zobral život,“ citovala agentúra TASS vyhlásenie moskovského vojenského okruhu. Ozrejmila tiež, že prebieha vyšetrovanie incidentu, no nespomenula žiadnu možnú príčinu.
Televízia REN-TV citovala anonymný zdroj, podľa ktorého došlo na základni aj k zraneniu ďalších troch osôb.
Ruské ozbrojené sily odmietajú obvinenia, že v armáde bežne dochádza k šikanovaniu.
Armáda Moskvy od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 naverbovala státisíce vojakov, zvýšila platy a ponúkla veľké bonusy za vstup. Rusko na jeseň 2022 zároveň povolalo do služby približne 300.000 záložníkov. Prezident Vladimir Putin minulý mesiac vyhlásil, že na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov.
