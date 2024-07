Ruský vojenský súd odsúdil divadelníčky na šesť rokov väzenia

Moskva 8. júla (TASR) - Vojenský súd Západného okruhu v Moskve odsúdil v pondelok ruskú režisérku Jevgeniju Berkovičovú a dramaturgičku Svetlanu Petrijčukovú na šesť rokov väzenia za schvaľovanie terorizmu. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) sa na vynesení rozsudku zúčastnil aj ruský novinár a nositeľ Nobelovej ceny za mier Dmitrij Muratov.



Súd konštatoval, že mladé umelkyne sa tohto trestného činu dopustili prostredníctvom svojej divadelnej hry nazvanej Finist, jasný sokol, ktorú uviedli v Moskve, pričom v roku 2022 získala prestížnu ruskú divadelnú cenu Zlatá maska v dvoch kategóriách.



Divadelná hra Finist, jasný sokol je o mladých Ruskách, ktoré odchádzajú do Sýrie vydať sa za radikálnych islamistov.



Závery vyšetrovania divadelníčok vychádzali najmä z analýzy ruského sociológa Romana Silantieva, zakladateľa nového vedeckého smeru nazvaného "deštruktológia", ktorý našiel v ich hre "znaky ideológie radikálneho feminizmu". Deštruktológia podľa Silantieva "komplexne skúma extrémistické a teroristické organizácie a smrteľne nebezpečné mládežnícke subkultúry".



Druhú analýzu vypracovala expertka ruskej tajnej služby FSB, ktorá v hre detegovala "romantizáciu obrazu teroristky a diskrimináciu ruských mužov".



Hlavným svedkom obžaloby bol herec a režisér z Nižného Novgorodu, ktorý napísal na toto divadelné predstavenie udanie.



Odsúdené divadelníčky si trest majú odpykať vo väzenskom tábore so všeobecným režimom. Do trestu sa im započíta čas strávený v o vyšetrovacej väzbe, v ktorej boli od 4. mája 2023.



RFE/RL dodala, že rozsudok ešte nie je právoplatný.



Berkovičová je považovaná za žiačku oceňovaného ruského divadelného a filmového režiséra Kirilla Serebrennikova, ktorého v roku 2020 v Rusku uznali za vinného z finančnej sprenevery v moskovskom avantgardnom divadle Gogoľovo centrum.



Jeho stúpenci tvrdia, že obvinenie bolo pomstou za to, že kritizoval autoritárstvo a homofóbiu počas Putinovej vlády. Serebrennikov momentálne žije a tvorí v zahraničí, kam odcestoval krátko po tom, ako Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine.



Od invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sprísnil ruský prezident Vladimir Putin tresty a rozšíril okruh ľudí stíhaných za explicitnú kritiku vládnej politiky aj o iné formy prejavov nesúhlasu a o aktivity, ktoré ruské vedenie považuje za podporu terorizmu. V dôsledku toho boli pokutované, uväznené alebo utiekli z Ruska stovky, ak nie tisíce občanov.