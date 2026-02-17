< sekcia Zahraničie
Vrah z Ruska dvakrát bojoval na Ukrajine, opäť je podozrivý zo zabitia
Viktor Savvinov je podozrivý zo zabitia muža a ženy v sobotu, informovali miestne médiá.
Autor TASR
Moskva 17. februára (TASR) - Polícia v ruskej federatívnej republike Sacha (Jakutsko) na Ďalekom východe údajne zatkla muža podozrivého zo zabitia dvoch ľudí. Pre vraždy bol už dvakrát vo väzení, odkiaľ ho vždy podmienečne prepustili po podpísaní vojenských zmlúv a zapojení sa do vojny na Ukrajine. TASR o tom píše podľa webov The Moscow Times a SakhaDay.
Viktor Savvinov je podozrivý zo zabitia muža a ženy v sobotu, informovali miestne médiá. Najmenej jeden zdroj informoval, že ho polícia v nedeľu zatkla v nočnom klube v regionálnej metropole Jakutsk. Miestne úrady sa verejne nevyjadrili k hlásenému zatknutiu ani k novým obvineniam zo zabitia.
Viktor Savvinov bol prvýkrát prepustený z väzenia v roku 2023, kde si odpykával 11-ročný trest za vraždu ženy v roku 2020. Po podpísaní zmluvy s ruským ministerstvom obrany bojoval na Ukrajine.
V roku 2024 Savvinov zabil svojho spoločníka pri pití alkoholu a vlámal sa do domu vdovy po svojom strýkovi učiteľky na dôchodku Valentiny Fjodorovovej, ktorú zabil sekerou. Bol za to odsúdený na 20 rokov väzenia.
V júli 2025 bol podmienečne prepustený v súlade s článkom 80.2 Trestného zákona Ruskej federácie, pretože znovu uzavrel zmluvu o vojenskej službe. V septembri 2025 bol hospitalizovaný v Burjatsku ako zranený vojak, odkiaľ dezertoval do Jakutska.
Fjodorovovej dcéra v pondelok pre Sakhaday povedala, že opakovane varovala úrady pred Savvinovovým pobytom po jeho úteku. „Od konca septembra volám a píšem listy orgánom činným v trestnom konaní a vojenskej prokuratúre, že je tu na úteku, že je nebezpečný. Ale nedostala som nič iné ako formálne odpovede,“ povedala.
Od začiatku plnoformátovej invázie Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022 ruskí vojaci po návrate domov zabili alebo zranili viac ako 1000 ľudí. Vyplýva to z investigatívy novinárov založenej na súdnych záznamoch.
Viktor Savvinov je podozrivý zo zabitia muža a ženy v sobotu, informovali miestne médiá. Najmenej jeden zdroj informoval, že ho polícia v nedeľu zatkla v nočnom klube v regionálnej metropole Jakutsk. Miestne úrady sa verejne nevyjadrili k hlásenému zatknutiu ani k novým obvineniam zo zabitia.
Viktor Savvinov bol prvýkrát prepustený z väzenia v roku 2023, kde si odpykával 11-ročný trest za vraždu ženy v roku 2020. Po podpísaní zmluvy s ruským ministerstvom obrany bojoval na Ukrajine.
V roku 2024 Savvinov zabil svojho spoločníka pri pití alkoholu a vlámal sa do domu vdovy po svojom strýkovi učiteľky na dôchodku Valentiny Fjodorovovej, ktorú zabil sekerou. Bol za to odsúdený na 20 rokov väzenia.
V júli 2025 bol podmienečne prepustený v súlade s článkom 80.2 Trestného zákona Ruskej federácie, pretože znovu uzavrel zmluvu o vojenskej službe. V septembri 2025 bol hospitalizovaný v Burjatsku ako zranený vojak, odkiaľ dezertoval do Jakutska.
Fjodorovovej dcéra v pondelok pre Sakhaday povedala, že opakovane varovala úrady pred Savvinovovým pobytom po jeho úteku. „Od konca septembra volám a píšem listy orgánom činným v trestnom konaní a vojenskej prokuratúre, že je tu na úteku, že je nebezpečný. Ale nedostala som nič iné ako formálne odpovede,“ povedala.
Od začiatku plnoformátovej invázie Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022 ruskí vojaci po návrate domov zabili alebo zranili viac ako 1000 ľudí. Vyplýva to z investigatívy novinárov založenej na súdnych záznamoch.