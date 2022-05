Ruský vrtuľník narušil fínsky vzdušný priestor

Helsinki 4. mája (TASR) - Ruský vojenský vrtuľník v stredu narušil vzdušný priestor Fínska. Oznámilo to fínske ministerstvo obrany. Deje sa tak v čase čoraz intenzívnejšej diskusie vo Fínsku o možnom vstupe do Severoatlantickej aliancie. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Išlo o vrtuľník typu Mi-17, ktorý zrejme narušil (fínsky vzdušný priestor) do hĺbky štyri až päť kilometrov," uviedol hovorca fínskeho rezortu obrany. Incident sa odohral o 10.40 h miestneho času, dodal.



Začiatkom apríla narušilo nakrátko fínsky vzdušný priestor transportné lietadlo patriace ruskej armáde.



Odborníci upozorňujú, že v dôsledku úvah o možnom vstupe do NATO vo Fínsku a Švédsku môžu byť tieto krajiny cieľom ruských protiopatrení. Obom krajinám hrozia napríklad kybernetické útoky, ale riziko vojenského útoku je podľa odborníkov nízke.



Štyri ruské stíhačky narušili v marci vzdušný priestor Švédska pri ostrove Gotland v Baltskom mori. V piatok preletelo švédskym vzdušným priestorom ruské špionážne lietadlo neďaleko námornej základne na juhu krajiny.



Verejnosť aj väčšina fínskych poslancov v súčasnosti podporuje vstup svojej krajiny do NATO. Fínsky prezident Sauli Niinistö má oznámiť svoje stanovisko k tejto téme 12. mája. Fínska premiérka Sanna Marinová v stredu uviedla, že rozhodnutie jej vlády o členstve v Aliancii príde čoskoro.



Fínsko sa v minulosti rozhodlo nevstúpiť do Severoatlantickej aliancie, aby neprovokovalo Rusko, ktoré je jeho východným susedom. Vojna na Ukrajine však vyvolala obrat vo verejnej a politickej mienke v súvislosti s dlhodobou vojenskou neutralitou vo Fínsku aj Švédsku.