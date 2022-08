Ruský výsadkár, ktorý kritizoval vojnu na Ukrajine, žiada Paríž o azyl

Paríž 30. augusta (TASR) - Ruský výsadkár Pavel Filatiev, ktorý bol na začiatku invázie vyslaný na Ukrajinu, pricestoval do Francúzska, kde v nedeľu požiadal o azyl. Z Ruska odišiel, pretože sa obával represálií za verejnú kritiku vojny na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá o tom informovala v utorok.



"Keď som počul, že zhora vyzývajú na to, aby som bol odsúdený na 15 rokov väzenia za falošné správy, uvedomil som, že moji právnici pre mňa v Rusku nebudú môcť nič urobiť," uviedol Filatiev na parížskom letisku Charlesa de Gaullea v miestnosti určenej pre žiadateľov o azyl.



Tento 34 ročný výsadkár strávil istý čas mimo armády, vlani sa rozhodol pripojiť k 56. výsadkovému pluku ruskej armády, ktorý má základňu na anektovanom Krymskom polostrove. Spolu s ďalšími vojakmi boli vyslaní na juh Ukrajiny, keď ruský prezident Vladimir Putin 24. februára ohlásil začiatok tzv. špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajinu.



Filatiev potom strávil dva mesiace v okolí ukrajinských miest Cherson a Mykolajiv. Z frontu bol však napokon stiahnutý pre očnú infekciu.



"Nemáme morálne právo napadnúť druhú krajinu, a to najmä keď ide o národ, ktorý je nám najbližší," napísal vo svojej kritickej knihe s názvom ZOV, ktorú v auguste zverejnil na sociálnej sieti VKontakte.



Názov tej knihy je poskladaný z písmen, ktorými boli počas vpádu na Ukrajinu označené ruské vojenské vozidlá, a v ruštine znamená "volanie", vysvetľuje AFP.