Ruský Vyšetrovací výbor preverí, či bol Navaľnyj otrávený

Moskva 4. septembra (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) požiadal jednu zo svojich regionálnych pobočiek na Sibíri, aby prešetrila hypotézu, že kritika Kremľa a opozičného politika Alexeja Navaľného sa niekto pokúsil zavraždiť. S odvolaním sa na agentúru RIA Novosti o tom v piatok informovala agentúra Reuters.



Nemecko tento týždeň deklarovalo, že toxikologické testy v nemeckom vojenskom laboratóriu priniesli "nespochybniteľný dôkaz", že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou typu novičok, a vyzvalo, aby boli páchatelia tohto činu nájdení a potrestaní.



Rusko doteraz nezačalo v tejto veci trestné stíhanie a tvrdí, že nie sú dôkazy, že ide o trestný čin. Testy vykonané ešte v Rusku totiž v Navaľného organizme podozrivé látky nepreukázali.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok uviedol, že nevie povedať, kto by mohol mať z Navaľného otrávenia prospech.



Pripomenul tiež, že ruská generálna prokuratúra zaslala do Nemecka žiadosť o právnu súčinnosť - Berlín ju síce dostal, stále však na ňu neodpovedal. Moskva má podľa neho záujem zistiť, čo sa stalo s Navaľným, a naďalej čaká na informácie z Nemecka.



Dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj je momentálne v ťažkom stave hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.