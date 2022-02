Ruský vyslanec pri OSN: Moskva je stále otvorená diplomacii

New York 22. februára (TASR) - Ruský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v utorok nadránom na mimoriadnom zasadnutí bezpečnostnej rady vyhlásil, že Moskva je stále "otvorená diplomacii", ale zdôraznil nutnosť brániť separatistické oblasti na východe Ukrajiny pred "ukrajinskou agresiou". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Sme stále otvorení diplomacii, diplomatickému riešeniu," povedal na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. "Nedovolíme však nové krviprelievanie v Donbase," dodal a pohrozil Kyjevu, že ak tam podnikne vojenské akcie, bude znášať ďalšie následky. Kyjev však už predtým vyhlásil, že sa nenechá k žiadnym vojenským zásahom vyprovokovať.



Mimoriadne zasadnutie rady bolo na žiadosť Ukrajiny zvolané po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin nariadil vyslanie ruských vojakov do separatistických oblastí na východe Ukrajiny. Tento jeho krok odsúdili na zasadnutí Spojené štáty a ich spojenci.



Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Sergij Kyslycja na zasadnutí uviedol, že hranice Ukrajiny zostávajú "nezmenené" aj napriek najnovším krokom Ruska. "Medzinárodne uznané hranice Ukrajiny sú a zostanú nezmenené, bez ohľadu na vyhlásenia a kroky Ruskej federácie," povedal Kyslycja po tom, čo Putin uznal Doneckú a Luhanskú oblasť za nezávislé štáty.



Čína na zasadnutí rady vyzvala "všetky strany" na zdržanlivosť a žiadala, aby nevyostrovali ukrajinskú krízu, ale vyriešili ju diplomaticky. "Vítame a povzbudzujeme každú snahu o diplomatické riešenie," vyhlásil veľvyslanec Číny pri OSN Čang Ťün.



Nemecká veľvyslankyňa pri OSN Antje Leendertseová vo vystúpení povedala, že Rusko odhalilo svoje skutočné úmysly, keď nariadilo vyslanie "mierových síl" na východ Ukrajiny, ako ich Moskva nazýva.



"Rusko opakovane tvrdilo, že sa nepodieľa na ukrajinskom konflikte. Dnes zložilo masku a ukázalo, že vždy sa podieľalo," uviedla Leendertseová. "Rusko porušuje medzinárodné právo a my s našimi spojencami a partnermi podnikneme rázne a primerané opatrenia, ktoré budú mať vážne ekonomické, politické a geostrategické následky," doplnila.