Ruský web The Moscow Times zablokovali pre spravodajstvo o Ukrajine

Moskva 15. apríla (TASR) - Ruský regulačný úrad pre médiá v piatok zablokoval webovú stránku nezávislého spravodajského portálu The Moscow Times v ruštine vzhľadom na reportáže týkajúce sa vojnového konfliktu na Ukrajine.



TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP, podľa ktorej ide o ďalšie obmedzenie nezávislej žurnalistiky v Rusku.



Denník The Moscow Times, ktorého pôvodnú anglickú verziu založil v roku 1992 holandský mediálny magnát Derk Sauer ako prvé noviny vychádzajúce v Rusku po anglicky, tvrdí, že jeho ruský internetový servis bol vypnutý pre to, čo "úrady označujú za nepravdivé informovanie o príslušníkoch poriadkovej polície, ktorí odmietli bojovať na Ukrajine".



Prevádzka anglickej verzie webovej stránky denníka nebola týmto opatrením ovplyvnená, uvádza AFP.



Databáza zakázaných webových stránok, ktorú zverejnil štátny úrad pre dohľad nad médiami Roskomnadzor, ukazuje, že predmetný internetový portál bol zablokovaný na základe príkazu vydaného v utorok ruskou generálnou prokuratúrou.



Rusko od 24. februára, keď vojensky napadlo susednú Ukrajinu, obmedzuje prístup k čoraz väčšiemu počtu nezávislých médií, pričom zablokovalo aj prístup na sociálne siete Facebook, Twitter a Instagram. Ruskí poslanci tiež medzitým schválili zákon, ktorý ukladá až 15 rokov vo väzení za zverejňovanie informácií o ruskej armáde, považované vládou za nepravdivé.