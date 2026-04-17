Ruský youtuber vo videu vyzýva ľudí z IT na boj proti blokovaniu VPN
Autor TASR
Moskva 17. apríla (TASR) - V Rusku sa stalo virálnym video dosiaľ málo známeho ruského youtubera, ktorý vyzýva kolegov z IT brandže, aby sa postavili proti vládnemu príkazu na blokovanie virtuálnych súkromných sietí (VPN). Veľké ruské webové stránky od konca marca postupne obmedzujú prístup cez nástroje na obchádzanie cenzúry, píše TASR s odkazom na článok denníka The Moscow Times.
Youtuber Dmitrij na svojom kanáli Gorčičnaja futbolka (Horčicové tričko) nalieha na kolegov v technologickom sektore, aby si „vlastnými rukami nestavali železnú oponu“. Video od zverejnenia 7. apríla získalo na YouTube 450.000 videní a viac než 40.000 páčikov.
Spoločnosť, v ktorej Dmitrij pracuje, dostala podľa jeho slov od ministerstva pre digitálny rozvoj pokyny, aby do týždňa zablokovala používanie VPN. V opačnom prípade vraj stratí finančnú podporu vládnych úradov. Tento termín sa zhoduje s predchádzajúcimi správami, že ministerstvo prikázalo viac ako 20 veľkým online platformám v Rusku, aby do polovice apríla obmedzili používanie VPN.
„Požiadavky sú mätúce a nikto nevie, ako ich v skutočnosti implementovať,“ hovorí Dmitrij vo výzve. „Ale mám jednoducho silný pocit, že s touto situáciou sa neviem stotožniť,“ dodal.
„Keď nás začnú žiadať, aby sme si sami stanovili obmedzenia, začne to vyzerať ako nejaká taktika eskadier smrti. Je to úplný nezmysel. Toto už ani nerobíme voči ‚iným‘, ale voči sami sebe,“ dodáva. „Ja toto robiť nebudem,“ hovorí Dmitrij. „Vyzývam každého, kto má nejak do činenia s IT: nepodvoľujte sa tomuto nezmyslu,“ zdôraznil.
V stredu začala väčšina ruských webových stránok a online služieb blokovať používateľov, ktorí sa pokúšali získať prístup prostredníctvom VPN, informoval denník The Moscow Times. Obmedzenia nasledujú po mesiacoch výpadkov mobilného internetu v Rusku a vládou nariadenom spomalení aplikácií na odosielanie správ WhatsApp a Telegram.
Používanie VPN v Rusku prudko vzrástlo po invázii na Ukrajinu v roku 2022, keď úrady začali blokovať západné platformy sociálnych médií a ruské nezávislé spravodajské médiá.
