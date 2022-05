Ruský zákonodarca navrhol uniesť ministra obrany NATO z Ukrajiny

Moskva/Londýn 31. mája (TASR) - Vysokopostavený ruský zákonodarca Oleg Morozov navrhol uniesť ministra obrany členského štátu NATO po jeho príchode na Ukrajinu a priviesť ho do Moskvy na vypočúvanie o tom, aké "príkazy" dáva Západ Kyjevu. V utorok o tom informovala agentúra Reuters.



Morozov, člen dominantnej strany Jednotné Rusko, ktorý bol prvýkrát zvolený do ruského parlamentu v roku 1993, ďalej vyhlásil, že dodávky západných zbraní na Ukrajinu predstavujú priamu hrozbu pre Rusko a zrejme bude nutné, aby Moskva prehodnotila svoje vojenské ciele.



"Plán, ktorý navrhujem, možno znie až neskutočne... V blízkej budúcnosti, v istom čase, pôjde minister vojny nejakej krajiny NATO vlakom do Kyjeva na rozhovory s (ukrajinským prezidentom Volodymyrom) Zelenským. Ale nedostane sa tam. A skončí niekde v Moskve," povedal v pondelok večer Morozov v diskusnej relácii "60 minút" ruskej štátnej televízie Prvý kanál.



"Myslíte tým, že ho unesieme?" spýtala sa ho s úsmevom televízna moderátorka Oľga Skabejevová, ktorá patrí k najviac prokremeľským novinárom v tejto televízii.



"Áno. A potom zistíme, kto dal na čo príkaz, kto je za čo presne zodpovedný," uviedol Morozov. "Nie je to až taká neskutočná predstava... Teraz platia vo svete nové pravidlá. Nech všetci títo vojnoví ministri chodiaci do Kyjeva trochu porozmýšľajú nad tým, aké by to bolo prebudiť sa v Moskve," dodal.



Agentúra Reuters uviedla, že sa jej nepodarilo skontaktovať ani s Morozovom ani so Skabejevovou.



Kyjev navštívil už celý rad západných politikov, aby prejavili solidaritu s Ukrajinou - vrátane amerického ministra obrany Lloyda Austina, ktorý tam pricestoval v apríli spolu s ministrom zahraničných vecí USA Antonym Blinkenom.



Ruský prezident Vladimir Putin nazýva 97 dní trvajúcu vojnu na Ukrajine "špeciálna vojenská operácia", ktorej cieľom je "odzbrojiť Ukrajinu a zastaviť prenasledovanie rusky hovoriacich obyvateľov ukrajinskými ultranacionalistami". Takisto obviňuje Spojené štáty z využívania Ukrajiny na ohrozovanie Ruska prostredníctvom rozširovania NATO.



Ukrajina a jej západní podporovatelia tvrdia, že Rusko vedie nevyprovokovanú vojnu proti suverénnemu štátu, ktorý bojuje za zachovanie svojej existencie.



Rusko opakovane varovalo Západ, že dodávky zbraní na Ukrajinu môžu vojnu vystupňovať.