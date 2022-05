Ruský zákonodarca: Ukrajinskí bojovníci z pluku Azov si nezaslúžia žiť

Moskva 17. mája (TASR) - Ruský parlament možno zakáže výmenu ukrajinských bojovníkov z pluku Azov za zajatých ruských vojakov. Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, diskutuje o zákaze takejto výmeny. V utorok to uviedol internetový kanál Telegram, ktorý vysiela zasadnutie z tejto komory.



Agentúra Reuters citovala ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS, podľa ktorej predseda Dumy Viačeslav Volodin povedal, že "nacistickí zločinci" (ukrajinskí bojovníci z pluku Azov) by nemali byť vymenení.



Stovky týchto bojovníkov strávili v Rusmi obliehaných a bombardovaných oceliarňach Azovstaľ v juhoukrajinskom meste Mariupol dlhé, ťažké týždne a nakoniec ich z pondelka na utorok pri zložitej operácii odviezli na ukrajinské územie ovládané Ruskom. Moskva tvrdí, že títo bojovníci sa vzdali.



Ruský zákonodarca Leonid Sluckyj, ktorý sa zúčastňuje na mierových rozhovoroch s Kyjevom, v utorok dokonca vyhlásil, že Rusko by malo uvažovať nad trestom smrti pre "nacionalistických bojovníkov" z ukrajinského pluku Azov.



V rozprave v dolnej komore Sluckyj povedal, že hoci má Rusko zavedené moratórium na trest smrti, malo by "starostlivo zvážiť" hrdelný trest pre týchto bojovníkov z pluku Azov.



"Nezaslúžia si žiť po tých obludných zločinoch proti ľudskosti, ktoré spáchali a ktoré sa ďalej páchajú proti našim zajatcom," vyhlásil Sluckyj.