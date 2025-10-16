< sekcia Zahraničie
Ruských hudobníkov odsúdili za protiputinovské vystúpenie na ulici
Ruské médiá zároveň dodali, že speváčka Loginovová je vyšetrovaná pre údajnú diskreditáciu ruskej armády, čo je závažnejší trestný čin.
Autor TASR
Moskva 16. októbra (TASR) - Súd v ruskom meste Petrohrad vo štvrtok poslal do väzenia troch ruských hudobníkov, ktorých pouličné vystúpenie s piesňou proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa stalo virálnym. Popová skupina Stoptime hrala skladby kapiel známych svojím nesúhlasom s vojnou na Ukrajine.
Videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytili, že hudobníci hrajú pred desiatkami ľudí, pričom niektorí diváci sa k spevu pridali, čo je na Rusko ojedinelý prejav nesúhlasu s vládnou politikou, informovala agentúra AFP.
Súd v Petrohrade však trojicu hudobníkov - speváčku Dianu Loginovovú (18), známu pod umeleckým menom Naoko, bubeníka Vladislava Leontieva a gitaristu Alexandera Orlova - vo štvrtok uznal za vinných z „narušenia verejného poriadku“ zorganizovaním „zhromaždenia viac ako 70 ľudí“. Súd hudobníkom vytkol aj to, že ich pouličné vystúpenie malo negatívne dôsledky v podobe narušenia plynulosti pohybu chodcov a prístupu k vchodu do stanice metra, a odsúdil ich na 12 a 13 dní odňatia slobody.
Ruské médiá zároveň dodali, že speváčka Loginovová je vyšetrovaná pre údajnú diskreditáciu ruskej armády, čo je závažnejší trestný čin.
Toto obvinenie bolo v Rusku vznesené voči tisícom ľudí a stovky ich boli odsúdené na tresty odňatia slobody, často aj niekoľkoročné. AFP doplnila, že vo väzení alebo v exile sú už takmer všetci predstavitelia ruskej opozície. Verejná kritika vlády či vojny, ktorú Rusko vedie na Ukrajine, je v Rusku veľmi ojedinelá.
