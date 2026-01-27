< sekcia Zahraničie
Ruským diplomatom prekážajú v Nórsku demonštrácie proti vojne
Či sú demonštrácie prejavom slobody prejavu alebo či prekračujú hranice trestnej činnosti posudzuje podľa ministerstva miestna polícia.
Autor TASR
Oslo 27. januára (TASR) - Denník iFinnmark informoval o sťažnosti, ktorú ruské veľvyslanectvo zaslalo nórskemu ministerstvu zahraničných vecí v prípade generálneho konzulátu v meste Kirkenes na severe krajiny. Ide o protesty proti vojne na Ukrajine s ukrajinskými vlajkami a hymnou z prenosného reproduktoru pred konzulátom, píše TASR podľa webu thebarentsobserver.com.
„Silná ochrana slobody prejavu v Nórsku znamená, že ruské zahraničné misie musia tolerovať vyjadrované názory o Ruskej federácii vrátane jej nezákonnej agresívnej vojny proti Ukrajine na verejnosti, a to aj tam, kde sa tieto názory vyjadrujú nahlas,“ reagovalo ministerstvo.
Či sú demonštrácie prejavom slobody prejavu alebo či prekračujú hranice trestnej činnosti posudzuje podľa ministerstva miestna polícia. Doteraz tam nikoho nezadržali ani za vandalizmus, ani za vyhrážky voči konzulátu.
Ruskí diplomati sa odvolávajú na článok 22 Viedenského dohovoru o nedotknuteľnosti priestorov diplomatickej misie. Hostiteľská krajina má povinnosť prijať vhodné opatrenia na ochranu pred vniknutím, poškodením alebo narušením pokoja a dôstojnosti.
„Ruský generálny konzulát sa v posledných rokoch čoraz viac prezentuje ako ‚ohrozený‘,“ reagovala profesorka ruských dejín Kari Aga Myklebostová na Arktickej univerzite v Tromso. Podľa nej sa tam tajne organizujú rôzne provokácie s cieľom vyvolať napätie v miestnej spoločnosti v rámci taktiky ruskej zahraničnej služby.
Žltá budova konzulátu je v Kirkenes jediná, ktorá má železné mreže na všetkých oknách na prízemí. Otvorili ho začiatkom 90. rokov s cieľom uľahčiť cezhraničnú spoluprácu. „Táto éra je dávno preč a z praktického hľadiska, ako aj z hľadiska nórskej bezpečnosti, by sa prítomnosť ruskej zahraničnej služby v Nórsku mala obmedziť na veľvyslanectvo v Osle,“ uzavrela Myklebostová.
Nórsko ešte v roku 2023 vyhostilo 15 ruských diplomatov z veľvyslanectva v Osle a označilo ich za osoby, ktoré vykonávali špionážne aktivity nezlučiteľné s ich diplomatickým statusom
Rusko - nórska hranica je jednou z najstarších nezmenených hraníc v Európe. Platí od 14. mája 1826, v tom čase to bola hranica s Fínskym veľkokniežatstvom, ktoré Rusko ovládalo od roku 1809 do roku 1917. Potom Fínsko získalo nezávislosť a strategické fínske územie Petsamo Rusko získalo v roku 1944 ako dôsledok Moskovského prímeria.
