RUŠNÁ NOC: Turecko zasiahlo zemetrasenie

Ilustračné foto. Foto: TASR

Podľa úradu k zemetraseniu došlo o 3.35 h miestneho času (1.35 h SEČ) a otrasy bolo cítiť v niekoľkých provinciách.

Autor TASR
Ankara 13. marca (TASR) - Centrálnu časť Turecka v piatok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,5, informoval úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií AFAD. Otrasy síce vyhnali niektorých obyvateľov von zo svojich domovov, no žiadne škody hlásené neboli. Upozornili na to agentúry AP a AFP, píše TASR.

Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v meste Niksar v Tokatskej provincii v hĺbke 6,4 kilometra, potvrdil AFAD. Podľa úradu k zemetraseniu došlo o 3.35 h miestneho času (1.35 h SEČ) a otrasy bolo cítiť v niekoľkých provinciách, avšak bez akýchkoľvek incidentov.

Spravodajský kanál Habertürk informoval, že napriek tomu čakali mnohí obyvatelia v autách alebo na uliciach, pretože sa báli vrátiť do svojich domovov. Guvernér Tokatskej provincie oznámil, že školy budú v regióne v piatok zatvorené.

Zemetrasenia sú v Turecku časté, pretože krajina leží na viacerých zlomových líniách, vysvetľujú AP a AFP.
