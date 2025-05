Rušňovodiči spoločnosti New Jersey Transit od piatka štrajkujú

New Jersey 16. mája (TASR) - Rušňovodiči americkej spoločnosti New Jersey Transit (NJ Transit) vyhlásili od piatka rána miestneho času štrajk, ktorý ovplyvní približne 350.000 cestujúcich v štáte New Jersey City a susednom New Yorku. Zamestnanci tak reagujú na neúspech v rokovaniach s vedením spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Guvernér štátu New Jersey Phil Murphy na tlačovej konferencii vo štvrtok uviedol, že je dôležité „dosiahnuť konečnú dohodu, ktorá bude spravodlivá voči zamestnancom a zároveň prijateľná pre cestujúcich a daňových poplatníkov v New Jersey“.



Hlavným sporným bodom rokovaní medzi NJ Transit a odbormi rušňovodičov boli mzdy. Ich odborová organizácia požaduje, aby nová dohoda zvýšila ich platy na ročný priemer 170.000 dolárov zo súčasných 113.000 dolárov. NJ Transit argumentuje, že rušňovodiči priemerne zarábajú až 135.000 dolárov ročne.



Spoločnosť NJ Transit na hrozbu štrajku oznámila posilnenie autobusovej dopravy v regióne, hoci tento spôsob nebude stačiť na odbavenie rovnakého počtu cestujúcich ako v prípade vlakov. Ľudí, ktorým to práca dovoľuje, preto vyzvala, aby pracovali z domu.



NJ Transit je tretím najväčším dopravným systémom v Spojených štátoch a prevádzkuje autobusovú aj vlakovú dopravu predovšetkým v štáte New Jersey. Podľa AP sa pre štrajk neuskutoční takmer milión ciest vrátane všetkých prímestských vlakov do susedného New Yorku.



Štrajk zamestnancov NJ Transit je za posledných viac ako 40 rokov prvým dopravným štrajkom v štáte New Jersey.