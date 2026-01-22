< sekcia Zahraničie
Rušňovodiči v Španielsku chystajú na február trojdňový štrajk
Španielsky minister dopravy Óscar Puente v reakcii uviedol, že chápe náladu a požiadavky vodičov, ale nesúhlasí s tým, že štrajk je najlepší spôsob, ako ich vyjadriť.
Autor TASR
Madrid 22. januára (TASR) - Španielski rušňovodiči plánujú vo februári usporiadať trojdňový štrajk, v stredu to oznámila ich odborová organizácia. Požadovať budú zaručenie bezpečnosti železničnej dopravy po tom, ako sa v priebehu niekoľkých dní stali dve smrteľné nehody. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Štrajk, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. až 11. februára, ovplyvní všetky železničné spoločnosti a je „jedinou legálnou cestou, ktorou môžu pracovníci požadovať obnovenie bezpečnosti železničného systému“, ako pre zamestnancov, tak i pre jeho používateľov, uviedla odborová organizácia Semaf vo svojom vyhlásení.
Španielsky minister dopravy Óscar Puente v reakcii uviedol, že chápe náladu a požiadavky vodičov, ale nesúhlasí s tým, že štrajk je najlepší spôsob, ako ich vyjadriť. Prisľúbil, že bude rokovať o jeho odvolaní.
„Nemôžeme a nemali by sme spochybňovať našu sieť ani verejnú dopravu v našej krajine. Nie je dokonalá, nie je ani neomylná, ale je to skvelý dopravný systém,“ povedal na tlačovej konferencii v Madride. Puente tiež počas rozhovoru v televíznej stanici Telecinco zdôraznil, že tieto dve nehody „nemajú žiadnu súvislosť“.
Nedeľná zrážka vysokorýchlostných vlakov v južnej oblasti Andalúzie, pri ktorej zahynulo 43 ľudí, a nasledujúca nehoda z utorka neďaleko Barcelony, pri ktorej zahynul jeden človek, „predstavujú zlomový bod“, uviedol odborový zväz.
K prvej tragédii došlo neďaleko mesta Adamuz, keď sa vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy do Madridu. Narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe na protiľahlej koľaji, ktorý sa tiež vykoľajil. V oboch vlakových súpravách bolo vyše 500 ľudí.
Odborníci tvrdia, že príčinou vykoľajenia, ktoré viedlo k jednému z najsmrteľnejších železničných nešťastí v Európe, mohol byť poškodený spoj na koľajniciach.
Druhá nehoda sa stala v katalánskom mestečku Gelida na severovýchode Španielska. Pri incidente, ktorý si vyžiadal život rušňovodiča, utrpelo zranenia najmenej ďalších 20 osôb. Vlak narazil do zvyškov oporného múru diaľnice AP-7, ktorého časť sa zrútila z výšky na železničnú trať.
V ten istý deň došlo v Katalánsku aj k ďalšej železničnej nehode, keď sa medzi mestami Blanes a Maçanet-Massanes vykoľajil iný vlak. Na jeho palube sa nachádzalo desať cestujúcich. Incident si nevyžiadal žiadne zranenia.
Niektoré odborové zväzy obvinili súčasnú vládu z používania lacných materiálov, čo Puente označil za „urážlivé“. „Boli použité správne materiály. Výsledky vyšetrovania to potvrdia,“ povedal minister.
Španielsko usporiada 31. januára v južnom meste Huelva celoštátnu spomienku za obete nedeľňajšej zrážky.
