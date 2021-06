Russell Crowe plánuje vybudovať pobrežné filmové štúdiá

Brisbane 16. júna (TASR) - Hollywoodsky herec Russell Crowe v stredu oznámil plán na vybudovanie filmových ateliérov na východnom pobreží Austrálie. Správa prichádza v čase, keď Austrália zažíva príval filmových produkcií, informovala tlačová agentúra AFP.



Crowe, ktorý je novozélandského pôvodu, dodal, že zamýšľané štúdiá vzniknú pri meste Coffs Harbour v štáte Nový Južný Wales na mieste rozľahlého rekreačného komplexu.



"Už niekoľko rokov rozmýšľam, ako by som mohol skombinovať miesto, kde žijem, so svojou prácou," uviedol 57-ročný držiteľ Oscara pre stanicu ABC.



Filmové ateliéry budú mať názov Pacific Bay Resort Studios and Village a podľa Crowea "budú slúžiť na výrobu veľkých medzinárodných hraných filmov, ako aj pre miestnu produkciu".



Austrália sa počas koronavírusovej pandémie stala obľúbenou destináciou filmárov, ktorých tam láka relatívne nízky výskyt prípadov infekcie.



Austrálska vláda sa tiež usiluje prilákať filmové štáby na tamojšie slnečné pobrežia rozdávaním stimulačných príspevkov v hodnote miliónov dolárov. Z týchto grantov profitovali napríklad prichádzajúce filmy Thor: Love and Thunder, Thirteen Lives a Blacklight.



Julia Robertsová a George Clooney budú tento rok na severe Austrálie nakrúcať film Ticket to Paradise, zatiaľ čo neďaleko Sydney sa bude filmovať akčná snímka Furiosa.



Croweov avizovaný projekt ešte bude musieť dostať stavebné povolenie, ale herec má podľa AFP podporu vládnych úradov.