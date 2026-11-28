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Russell ovládol kvalifikáciu Kataru pred Antonellim: Skvelý pocit
Dominanciu na trati v Lusaile potvrdzovali aj pri prvých pokusoch v Q3, keď Russell prekonal Antonelliho o 175 tisícin, no zvyšku poľa nadelil minimálne šesť desatín.
Autor TASR
Lusail 28. novembra (TASR) - Britský jazdec F1 George Russell dosiahol najrýchlejší čas v kvalifikácii na Veľkú cenu Kataru (1:21,695 min) a do nedeľňajších pretekov odštartuje z pole position. Pilota Mercedesu doplní v prvom rade jeho tímový kolega a čerstvý majster sveta Kimi Antonelli.
Prvé dve časti kvalifikácie žiadne prekvapujúce vypadnutia nepriniesli a do záverečného boja o pole position postúpili všetky štyri top tímy aj Racing Bulls. Rolu najväčších favoritov plnili jazdci Mercedesu, ktorí ovládli všetky tri voľné tréningy, ako aj úvodné časti kvalifikácie.
Dominanciu na trati v Lusaile potvrdzovali aj pri prvých pokusoch v Q3, keď Russell prekonal Antonelliho o 175 tisícin, no zvyšku poľa nadelil minimálne šesť desatín. V závere kvalifikácie sa už ani nový majster sveta, no ani Russell zlepšiť nedokázali, ale súperi boli od nich ďaleko. „Jazdiť na tomto rýchlom okruhu je skvelý pocit. Od prvého voľného tréningu sme mali rýchlosť, no stále som strácal na Kimiho. Od prvej časti kvalifikácie som mal z auta dobrý pocit. Som rád, že som po dlhšom čase späť na pole position,“ uviedol po kvalifikácii Russell, ktorý odštartuje z prvej priečky prvýkrát od VC Azerbajdžanu. Po jeho boku bude stáť Antonelli, ktorý sa po prejazde šachovnicovou vlajkou hneval na vlastný tím po tom, čo ho na druhý meraný pokus poslali na trať pred tímovým kolegom.
Do druhého radu sa zaradili Lando Norris s takmer polsekundou stratou a Oscar Piastri. Tretí rad tvorili jazdci Red Bullu Isack Hadjar pred Maxom Verstappenom, zatiaľ čo trápiace sa Ferrari obsadilo až siedmu a deviatu priečku. Medzi Charlesa Leclerca a Lewisa Hamiltona sa dokázal dostať Arvid Lindblad.
Podujatie v Katare sa koná aj napriek prebiehajúcim bezpečnostným hrozbám na Blízkom východe a pilotov čakajú na nedeľňajšej veľkej cene aspoň dva pitstopy. Vychádza to z nariadenia Pirelli, ktoré obmedzilo maximálnu dĺžku „stintu“ na jednej súprave pneumatík na 27 kôl pre vysokú degradáciu.
Prvé dve časti kvalifikácie žiadne prekvapujúce vypadnutia nepriniesli a do záverečného boja o pole position postúpili všetky štyri top tímy aj Racing Bulls. Rolu najväčších favoritov plnili jazdci Mercedesu, ktorí ovládli všetky tri voľné tréningy, ako aj úvodné časti kvalifikácie.
Dominanciu na trati v Lusaile potvrdzovali aj pri prvých pokusoch v Q3, keď Russell prekonal Antonelliho o 175 tisícin, no zvyšku poľa nadelil minimálne šesť desatín. V závere kvalifikácie sa už ani nový majster sveta, no ani Russell zlepšiť nedokázali, ale súperi boli od nich ďaleko. „Jazdiť na tomto rýchlom okruhu je skvelý pocit. Od prvého voľného tréningu sme mali rýchlosť, no stále som strácal na Kimiho. Od prvej časti kvalifikácie som mal z auta dobrý pocit. Som rád, že som po dlhšom čase späť na pole position,“ uviedol po kvalifikácii Russell, ktorý odštartuje z prvej priečky prvýkrát od VC Azerbajdžanu. Po jeho boku bude stáť Antonelli, ktorý sa po prejazde šachovnicovou vlajkou hneval na vlastný tím po tom, čo ho na druhý meraný pokus poslali na trať pred tímovým kolegom.
Do druhého radu sa zaradili Lando Norris s takmer polsekundou stratou a Oscar Piastri. Tretí rad tvorili jazdci Red Bullu Isack Hadjar pred Maxom Verstappenom, zatiaľ čo trápiace sa Ferrari obsadilo až siedmu a deviatu priečku. Medzi Charlesa Leclerca a Lewisa Hamiltona sa dokázal dostať Arvid Lindblad.
Podujatie v Katare sa koná aj napriek prebiehajúcim bezpečnostným hrozbám na Blízkom východe a pilotov čakajú na nedeľňajšej veľkej cene aspoň dva pitstopy. Vychádza to z nariadenia Pirelli, ktoré obmedzilo maximálnu dĺžku „stintu“ na jednej súprave pneumatík na 27 kôl pre vysokú degradáciu.
kvalifikácia na VC Kataru - výsledky:
1. George Russell (V.Brit./Mercedes) 1:21,695 min, 2. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,128 s, 3. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,480, 4. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +0,550, 5. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +0,596, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,637, 7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1,260, 8. Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls) +1,337, 9. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +1,413, 10. Liam Lawson (N.Zél./Racing Bulls) +1,439
1. George Russell (V.Brit./Mercedes) 1:21,695 min, 2. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,128 s, 3. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,480, 4. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +0,550, 5. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +0,596, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,637, 7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1,260, 8. Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls) +1,337, 9. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +1,413, 10. Liam Lawson (N.Zél./Racing Bulls) +1,439