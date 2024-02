Ruto: Za výbuch v Nairobi môžu neschopní a skorumpovaní úradníci

Nairobi 3. februára (TASR) - Kenský prezident William Ruto v sobotu obvinil z piatkového výbuchu plynu v tamojšej metropole Nairobi "neschopných a skorumpovaných" vládnych úradníkov. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.



Najmenej traja ľudia zahynuli a viac ako 270 ďalších utrpelo zranenia pri mohutnej explózii nákladného auta s plynovými fľašami neďaleko skladu odevov a textílií v Nairobi. Výbuch poškodil niekoľko ďalších vozidiel a komerčných nehnuteľností.



"Vládni úradníci vydávali povolenia na prevádzkovanie plynových zariadení v obytných zónach, aj keď to bolo zjavne nesprávne, ale v dôsledku korupcie a nekompetentnosti tie licencie aj tak vydali. Mali by byť prepustení a stíhaní za zločiny, ktoré spáchali," uviedol Ruto.



Ropný inštitút východnej Afriky v piatok po výbuchu uviedol, že k nemu došlo v nelegálnej prevádzke na plnenie a skladovanie fliaš so skvapalneným ropným plynom (LPG).



Národný úrad pre životné prostredie (NEMA) však v sobotu informoval, že prevádzka dostala povolenie vlani vo februári.



"Počas predbežného vyšetrovania sa zistilo, že štyria úradníci NEMA neoprávnene spracovali licenciu, a preto sú na vine," uviedol vo vyhlásení predseda tohto kenského úradu.



V roku 2011 pri požiari paliva unikajúceho z potrubia zahynulo v slume v nairobskej štvrti Embakasi viac ako 100 ľudí. V roku 2018 si požiar na trhu Gikomba v Nairobi vyžiadal 15 mŕtvych a najmenej 70 zranených.