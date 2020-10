Rutte a Borrell sa zastali Macrona po kritike zo strany Erdogana

Brusel/Amsterdam 26. októbra (TASR) - Predseda holandskej vlády Mark Rutte v pondelok odsúdil slová tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý v sobotu navrhol francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, aby vyhľadal "psychiatrickú pomoc", a vyjadril plnú podporu svojmu francúzskemu kolegovi. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.



Erdogan v sobotu (24. 10.) o Macronovi povedal, že má duševné problémy, a navrhol mu liečenie, informovala tlačová agentúra Reuters. Erdogan obviňuje Francúzsko z toho, že začalo "hon na čarodejnice" zameraný proti moslimom. Ide o jeho reakciu na Macronov prejav, v ktorom Elyzejský palác načrtol plán na ukončenie "moslimského separatizmu" potlačením vplyvu zahraničných krajín na školy a menšinové komunity vo Francúzsku.



Macron to uviedol v súvislosti s vraždou francúzskeho učiteľa Samuela Patyho, ktorého na jednom z parížskych predmestí zavraždil čečenský moslim. Dôvodom bolo to, že učiteľ v rámci prednášok o slobode slova svojim žiakom ukazoval karikatúru proroka Mohameda z časopisu Charlie Hebdo.



"Slová prezidenta Erdogana na adresu prezidenta Macrona sú neprijateľné. Holandsko stojí pevne za Francúzskom a za kolektívnymi hodnotami Európskej únie. Za slobodou prejavu a proti extrémizmu a radikalizmu," uviedol Rutte na svojom účte na Twitteri.



Rutte má tiež osobné skúsenosti z oblasti slovnej konfrontácie s Erdoganom. V marci 2017 jeho vláda nepovolila pristáť lietadlu s tureckým ministrom zahraničných vecí, ktorý chcel na pôde Holandska vystúpiť na demonštrácii proerdoganovsky zameraných Turkov pred referendom o posilnení prezidentských právomocí. Erdogan vtedy označil Holandsko za "fašistickú" krajinu s "pozostatkami nacizmu", na čo Rutte odpovedal slovami, že sa "nenechá vydierať Turkami".



DutchNews.nl pripomenul, že k odsúdeniu Erdoganových slov na adresu Macrona sa pripojili aj ďalší vysokopostavení európski politici vrátane šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella.



"Vyzývam Turecko, aby zastavilo túto nebezpečnú špirálu konfrontácií," uviedol Borrell v správe pre médiá.







Spravodajca TASR Jaromír Novak