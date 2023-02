Rutte a Macron pred summitom EÚ avizujú cieľ obmedziť počet azylantov

Brusel/Amsterdam 1.februára (TASR) - Migrácia bude témou mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli na budúci týždeň (9. a 10. februára). Závery schôdzky by mali vyústiť do zoznamu návrhov, ako riešiť stúpajúci počet migrantov v Európe. Na potrebe obmedziť počet žiadateľov o azyl sa tento týždeň zhodli aj holandský premiér Mark Rutte a francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Spravodajský server DutchNews.nl pripomenul, že Rutte sa doma pred nadchádzajúcimi regionálnymi voľbami ocitol pod tlakom krajnej pravice a snaží sa získať podporu pre svoj balík opatrení na riešenie migrácie. Aj jeho plány budú predmetom diskusií lídrov v Bruseli.



Rutte navrhuje efektívnejšie využitie pravidiel Dublinskej dohody pre nových utečencov, zlepšenie hraničných kontrol na vonkajších hraniciach EÚ a rýchlejšie deportácie žiadateľov o azyl, ktorí nezískali právo na pobyt v krajinách eurobloku.



Dublinská dohoda spresňuje, že žiadatelia o azyl musia požiadať o štatút utečenca v prvej bezpečnej krajine EÚ, do ktorej sa dostanú.



V roku 2022 požiadalo v Holandsku o azyl viac ako 35.000 ľudí, čo je najviac za posledných sedem rokov, uviedol holandský štatistický úrad CBS.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)