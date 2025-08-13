< sekcia Zahraničie
Rutte a von der Leyenová: EÚ, USA aj NATO chcú trvalý mier na Ukrajine
Online stretnutie európskych a amerických lídrov narýchlo zvolal nemecký kancelár Friedrich Merz pred piatkovým stretnutím Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na Aljaške.
Autor TASR
Brusel 13. augusta (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európske komisie (EK) Ursula von der Leyenová po videokonferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami potvrdili, že spoločným cieľom Európy a USA naďalej zostáva dosiahnutie mieru na Ukrajine. Obaja zhodnotili spoločné rokovania veľmi dobre, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a Reuters.
„(Európa a USA) sú jednotné v úsilí o ukončenie tejto strašnej vojny a dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“ uviedol Rutte na platforme X.
„Vážim si Trumpovo vedenie a úzku spoluprácu so spojencami. Teraz je na ťahu (ruský prezident Vladimir) Putin,“ dodal generálny tajomník NATO.
Podobné vyjadrenia poskytla aj predsedníčka EK. „Mali sme veľmi dobrú videokonferenciu... Dnes Európa, USA a NATO posilnili spoločnú pozíciu voči Ukrajine... budeme naďalej úzko spolupracovať. Nikto si neželá mier viac ako my; spravodlivý a trvalý mier,“ uviedla von der Leyenová na X.
