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Svet reaguje na úmrtie nórského kráľa Haralda V.
Harald bol od polovice augusta v nemocnici v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu súvisiaceho s hemolytickou anémiou.
Autor TASR/TERAZ.sk,aktualizované
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Brusel 28. augusta (TASR/TERAZ.sk) - Nórsky kráľ Harald V., ktorý bol vo veku 89 rokov najstarším vládnucim monarchom v Európe, zomrel v piatok ráno. Nástupcom Haralda V. na nórskom kráľovskom tróne bude jeho syn, korunný princ Haakon.
Izraelský prezident Jicchak Herzog vyjadril v piatok sústrasť v súvislosti s úmrtím nórskeho kráľa Haralda V., ktorý na začiatku svojho vládnutia podporil historické mierové dohody z Osla medzi Izraelom a Palestínčanmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Kráľ Harald V., ktorý miloval svoj ľud a ten mu lásku opätoval, vernosťou a oddanosťou slúžil svojmu národu ako kráľ viac než 35 rokov,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti Herzog. Dodal, že smrťou nórskeho panovníka, ktorý zomrel v piatok ráno vo veku 89 rokov, je „hlboko zarmútený“.
Dohody z Osla (Oslo Accords) z rokov 1993 a 1995 predstavujú prelomové, no dodnes nedokončené mierové dohody medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP). Ich cieľom bolo vyriešiť izraelsko-palestínsky konflikt na základe rezolúcií OSN a práva oboch národov na sebaurčenie.
Predstavitelia NATO a Európskej únie v piatok vyjadrili sústrasť v súvislosti s úmrtím nórskeho kráľa Haralda V. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Preukázal sa ako oddaný vodca,“ napísal generálny tajomník NATO Mark Rutte vo svojom príspevku na platforme X.
„Vďaka svojim vlastným vojenským koreňom bol veľkým podporovateľom nórskych ozbrojených síl a dlhoročným priateľom NATO,“ uviedol.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová napísala, že Harald „slúžil svojej krajine s vrelosťou, pokorou a neochvejným zmyslom pre povinnosť“. Dodala, že bol „skutočným Európanom a celoživotným služobníkom svojho národa“.
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Izraelský prezident vzdal úctu zosnulému nórskemu kráľovi Haraldovi V.
Izraelský prezident Jicchak Herzog vyjadril v piatok sústrasť v súvislosti s úmrtím nórskeho kráľa Haralda V., ktorý na začiatku svojho vládnutia podporil historické mierové dohody z Osla medzi Izraelom a Palestínčanmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Kráľ Harald V., ktorý miloval svoj ľud a ten mu lásku opätoval, vernosťou a oddanosťou slúžil svojmu národu ako kráľ viac než 35 rokov,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti Herzog. Dodal, že smrťou nórskeho panovníka, ktorý zomrel v piatok ráno vo veku 89 rokov, je „hlboko zarmútený“.
Dohody z Osla (Oslo Accords) z rokov 1993 a 1995 predstavujú prelomové, no dodnes nedokončené mierové dohody medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP). Ich cieľom bolo vyriešiť izraelsko-palestínsky konflikt na základe rezolúcií OSN a práva oboch národov na sebaurčenie.
Rutte a von der Leyenová vzdali hold nórskemu kráľovi Haraldovi V.
Predstavitelia NATO a Európskej únie v piatok vyjadrili sústrasť v súvislosti s úmrtím nórskeho kráľa Haralda V. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Preukázal sa ako oddaný vodca,“ napísal generálny tajomník NATO Mark Rutte vo svojom príspevku na platforme X.
„Vďaka svojim vlastným vojenským koreňom bol veľkým podporovateľom nórskych ozbrojených síl a dlhoročným priateľom NATO,“ uviedol.
Deeply saddened by the passing of His Majesty King Harald V. During his 35 years on the throne and beyond, he showed himself to be a dedicated leader. His own military roots made him a champion of the Norwegian military and a long-time friend of NATO. My deepest condolences to… pic.twitter.com/5yuP88cOjB— Mark Rutte (@SecGenNATO) August 28, 2026
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová napísala, že Harald „slúžil svojej krajine s vrelosťou, pokorou a neochvejným zmyslom pre povinnosť“. Dodala, že bol „skutočným Európanom a celoživotným služobníkom svojho národa“.