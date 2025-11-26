< sekcia Zahraničie
Rutte: Americký plán obsahuje sľubné prvky, je ešte potrebné rokovať
Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyzval na opatrnosť v súvislosti s americkým mierovým plánom pre Ukrajinu.
Autor TASR
Berlín 26. novembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyzval na opatrnosť v súvislosti s americkým mierovým plánom pre Ukrajinu. Jeho rámcový návrh vytvorený zástupcami Spojených štátov a Ukrajiny má podľa Rutteho viaceré sľubné prvky, avšak vyjednávačom sa stále nepodarilo dosiahnuť zhodu na niektorých bodoch a preto si bude vyžadovať ďalšie kolo rokovaní. Uviedol to v rozhovore pre mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), na ktorý sa odvoláva agentúra DPA, informuje TASR.
Ukrajina v utorok súhlasila s hlavnými bodmi amerického návrhu mierového plánu. Podľa prezidenta Donalda Trumpa zostáva dojednať iba niekoľko sporných bodov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa so šéfom Bieleho domu mohol stretnúť ešte do konca novembra, aby ich spolu mohli prerokovať.
Americký mierový plán predstavený minulý týždeň podľa agentúry Reuters vyvolal obavy, že by Trumpova administratíva mohla tlačiť Ukrajinu k podpisu mierovej dohody, ktorá vyhovuje požiadavkám Moskvy.
Tento 28-bodový plán medzičasom prešiel rozsiahlymi úpravami, no nebol zatiaľ zverejnený. O novej verzii bude Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff budúci týždeň v Moskve rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. K Witkoffovi sa možno pripojí aj Jared Kushner - Trumpov zať a poradca.
Rutte tiež v rozhovore pre RND povedal, že Rusko každý mesiac na bojisku stráca 20.000 vojakov, pričom jeho postup je limitovaný. Odhaduje sa, že od začiatku vojny zahynulo alebo sa vážne zranilo milión vojakov na ruskej strane. Moskve sa pritom od minulého roka podarilo dobyť iba asi jedno percento ukrajinského územia, píše DPA.
