Rutte: Do obrany musíme investovať viac ako 2%

Davos 23. januára (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte vo štvrtok vyhlásil, že členské štáty budú musieť na obranu vynaložiť viac ako odporúčané dve percentá HDP. Aliancia je podľa neho v "krízovom režime" a jej členovia sú na tom "veľmi zle" aj v priemyselnej produkcii. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.



"Kolektívne musíme investovať viac a o presnom čísle rozhodneme neskôr v tomto roku. Bude to však podstatne viac ako dve percentá," uviedol Rutte v panelovej diskusii venovanej Ukrajine v rámci zasadnutia Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose.



Prostredníctvom videomostu na konferencii vystúpil aj vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Richard Grenell. Ten členské štáty vyzval, aby do obrany investovali svoj "spravodlivý podiel" predtým, ako sa začne uvažovať o rozšírení Aliancie. "Nemôžete od Američanov žiadať, aby rozšírili NATO, keď súčasní členovia neplatia svoj spravodlivý podiel," deklaroval.



Podľa odhadov NATO investovalo v roku 2024 do svojej obrany menej ako dohodnuté dve percentná celkovo osem štátov. Viac ako 2,5 percenta investovalo iba šesť členov aliancie – Poľsko, Estónsko, USA, Lotyšsko, Grécko a Litva.



Generálny tajomník Rutte taktiež vyzval na intenzívnejšiu podporu Ukrajiny. "Naozaj musíme zintenzívniť a neobmedzovať našu podporu Ukrajine. Frontová línia sa pohybuje nesprávnym smerom," vyhlásil.



Na margo ruského postupu sa v Davose vyjadril aj belgický premiér Alexander de Croo. Z uskutočnených analýz podľa neho vyplýva, že vzhľadom na ekonomický vývoj dokáže Rusko viesť vojnu na Ukrajine ešte ďalší rok. Belgický premiér je preto presvedčený, že je kľúčové, aby sa 16. balík protiruských sankcií EÚ zameral na dodávky ruského zemného plynu, energie a hnojív.