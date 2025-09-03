< sekcia Zahraničie
Rutte dúfa, že schôdzka koalície ochotných vyjasní záruky pre Kyjev
Rutte sa na tlačovej konferencii snažil ubezpečiť východoeurópskych členov NATO, že zdroje venované na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu sa nebudú poskytovať na úkor východného krídla Aliancie.
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v stredu povedal, že od štvrtkového summitu ukrajinských spojencov očakáva vyjasnenie bezpečnostných záruk, ktoré môže Európa ponúknuť Kyjevu po ukončení ruskej vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Očakávam, že zajtra alebo krátko po zajtrajšku budeme mať jasno v tom, čo môžeme spoločne ponúknuť,“ povedal Rutte na tlačovej konferencii s estónskym prezidentom Alarom Karisom v sídle NATO v Bruseli. „Znamená to, že sa môžeme ešte intenzívnejšie angažovať spolu s americkou stranou, aby sme zistili, čo chce ponúknuť v rámci bezpečnostných záruk,“ ozrejmil.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer budú vo štvrtok spolupredsedať prevažne online stretnutiu lídrov „koalície ochotných“, ktorí pracujú na pláne bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Západní predstavitelia tvrdia, že hlavným účelom záruk bude pokračujúca silná podpora ukrajinských ozbrojených síl, no očakáva sa, že v rámci opatrení dôjde aj k zapojeniu medzinárodných síl. Európski lídri sa jasne vyjadrili, že to bude možné len s podporou USA, čo americký prezident Donald Trump minulý mesiac počas spoločného stretnutie sľúbil, píše AFP. Washington však zatiaľ nešpecifikoval, akým spôsobom je ochotný prispieť.
Rutte sa na tlačovej konferencii snažil ubezpečiť východoeurópskych členov NATO, že zdroje venované na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu sa nebudú poskytovať na úkor východného krídla Aliancie. „Musíme zabrániť nadmernému rozptyľovaniu našich zdrojov a vždy zvažovať, aký vplyv to bude mať na plány NATO,“ dodal podľa Reuters.
