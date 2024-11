Rutte: EÚ a NATO musia pomôcť Ukrajine a viac zbrojiť

Brusel 19. novembra (TASR) - Hlavnou témou utorkového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci a obranu v Bruseli je otázka, ako môže EÚ a NATO pomôcť Ukrajine, aby zvíťazila vo vojne s Ruskom trvajúcej už 1000 dní. V utorok to uviedol generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte, informuje spravodajca TASR.



"Budeme diskutovať o tom, ako môžeme Ukrajine pomôcť, aby zvíťazila. To znamená viac pomoci a viac peňazí. Ukrajincom to musíme dať k dispozícii, najmä teraz, keď sa do bojov zapojili Severokórejčania," uviedol šéf Aliancie.



Pripomenul, že Čína a Irán tiež pomáhajú Rusku s vedením vojny na Ukrajine a že ruské raketové technológie smerujúce do Severnej Kórey predstavujú priamu hrozbou nielen pre spojencov NATO, ale aj pre Južnú Kóreu či Japonsko.



Za ďalší dôležitý bod rokovaní označil výrobné kapacity európskeho zbrojárskeho priemyslu, kde EÚ podľa neho "musí urobiť viac".



"Našťastie, NATO a EÚ úzko spolupracujú s cieľom posilniť v nadchádzajúcich mesiacoch transatlantickú spoluprácu v oblasti obranného priemyslu," opísal situáciu.



Ocenil, že európske členské štáty NATO plnia záväzok vynakladať na obranu dve percentá HDP, to však podľa neho nestačí.



Slovensko na rokovaniach v Bruseli zastupuje minister obrany Robert Kaliňák.