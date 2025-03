Rutte: Európa ani USA teraz nesmú postupovať sami v otázke bezpečnosti

Varšava 26. marca (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v stredu varoval Spojené štáty a Európu, aby nešli v otázke bezpečnosti „na vlastnú päsť“. Reagoval tak na narastajúce napätie v súvislosti s budúcnosťou transatlantickej aliancie, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Americký prezident Donald Trump nedávno vzbudil pochybnosti o ochote Washingtonu brániť spojencov NATO, ktorí podľa neho dostatočne neinvestujú do svojej obrany, pripomína Reuters. Vyvolal tak obavy európskych lídrov o budúcnosť Severoatlantickej aliancie.



V prejave na Ekonomickej univerzite vo Varšave (SGH) Rutte povedal, že USA potrebujú, aby európske krajiny zvýšili svoju bezpečnosť. Zároveň zdôraznil, že Aliancia musí byť spravodlivejšia. „Dovoľte mi, aby som sa vyjadril úplne jasne, teraz nie je čas ísť na vlastnú päsť. Ani pre Európu, ani pre Severnú Ameriku,“ zdôraznil Rutte. Podotkol tiež, že jadrové odstrašovacie kapacity Francúzska a Británie nemôžu nahradiť kapacity Spojených štátov.



„Globálne bezpečnostné výzvy sú príliš veľké na to, aby sme im čelili sami. Pokiaľ ide o udržanie bezpečnosti v Európe a Severnej Amerike, neexistuje žiadna alternatíva k NATO,“ dodal generálny tajomník. Viaceré európske krajiny vrátane Nemecka a Británie už oznámili plány na posilnenie investícií do obrany. Trump sa medzitým usiluje o zmierenie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v rámci svojho úsilia o dosiahnutie mieru na Ukrajine, píše Reuters.



Šéf Bieleho domu už skôr zdôrazňoval, že členovia NATO by mali na obranu vynakladať päť percent hrubého domáceho produktu (HDP). Ide o výrazné zvýšenie oproti súčasným dvom percentám.



Európa musí vedieť, že Spojené štáty ju stále chránia, no USA zasa musia vedieť, že členovia Aliancie zlepšia svoju obranu, povedal Rutte. Podotkol tiež, že nadchádzajúci summit NATO v Haagu bude zásadným momentom v jeho histórii. "Začíname novú kapitolu našej transatlantickej aliancie, v ktorej budujeme silnejšie, spravodlivejšie a smrtonosnejšie NATO," vyhlásil Rutte. "Spravodlivejšie NATO znamená, že všetci spojenci budú plniť svoju úlohu," upresnil.



Rutte v stredu tiež zdôraznil, že ani po skončení vojny na Ukrajine nedôjde k normalizácii vzťahov s Ruskom. „To sa nestane. Bude to trvať desaťročia pre absolútny nedostatok dôvery. Hrozba stále existuje... aj keď sa vojna skončí, ruská hrozba bude pretrvávať,“ dodal Rutte pre novinárov vo Varšave.