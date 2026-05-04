Rutte: Európania pochopili odkaz od Trumpa

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte odpovedá na otázky novinárov počas príchodu na 8. summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Jerevane v pondelok 4. mája 2026. Foto: TASR/AP

Brusel 4. mája (TASR) - Európske krajiny „pochopili odkaz“ od amerického prezidenta Donalda Trumpa a teraz sa snažia, aby boli dohody o využití vojenských základní uskutočnené, uviedol v pondelok generálny tajomník NATO Mark Rutte. Vyjadril sa tak po tom, ako Trump v sobotu uviedol, že Spojené štáty znížia počet svojich vojakov umiestnených v Nemecku o výrazne viac ako 5000. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Áno, zo strany USA došlo k určitému sklamaniu, ale Európania počúvali. Odkaz si vypočuli jasne,“ povedal Rutte novinárom na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Arménsku.

Európania podľa slov generálneho tajomníka NATO zvyšujú svoje úsilie. „Teraz zabezpečujú, aby boli všetky bilaterálne dohody o základniach uskutočnené,“ konštatoval.

Trump v uplynulých mesiacoch opakovane kritizoval ostatné členské krajiny Severoatlantickej aliancie za to, že nerobia dosť preto, aby podporili Spojené štáty vo vojne s Iránom. Ministerstvo obrany USA v piatok oznámilo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Šéf Bieleho domu následne povedal, že to bude „oveľa viac ako 5000“. Minulý týždeň tiež pripustil, že by pravdepodobne zvážil stiahnutie príslušníkov ozbrojených síl aj z Talianska a Španielska.

Španielsko odmietlo povoliť americkým vojenským lietadlám prelietavať nad svojím územím alebo využívať svoje vojenské základne na operácie súvisiace s útokmi na Irán. Rutte však tvrdí, že ostatné členské krajiny NATO, ako sú Británia, Čierna Hora, Chorvátsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko a Taliansko, neodmietajú žiadosti o využívanie základní a ďalšiu logistickú podporu.

Šéf NATO tiež uviedol, že čoraz viac európskych krajín umiestňuje svoje prostriedky, ako sú napríklad mínolovky, v blízkosti Perzského zálivu, aby boli pripravené na „ďalšiu fázu“.

Reuters pripomenul, že viaceré štáty vyjadrili ochotu podieľať sa na misii na zabezpečenie voľnej plavby cez strategický Hormuzský prieliv po vojne.
