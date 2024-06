Rutte hovoril s Orbánom o podpore svojej kandidatúra na post šéfa NATO

Brusel 18. júna (TASR) - Odchádzajúci holandský premiér Mark Rutte v utorok vyjadril "opatrný optimizmus", že sa mu podarí získať podporu Maďarska, ktoré doteraz ešte neodobrilo jeho kandidatúru na post generálneho tajomníka NATO. Uviedol to po rokovaní s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Bruseli, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Som opatrne optimistický, pokiaľ ide o Maďarsko," povedal pre média Rutte, ktorý je favoritom na post nového šéfa NATO. Nahradiť by mal súčasného generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga. Podporu mu už vyjadrilo viacero vplyvných krajín Severoatlantickej aliancie, píše AFP.



Maďarský premiér začiatkom júna uviedol, že by mohol podporiť Rutteho, ak sa holandský premiér ospravedlní za urážlivé vyjadrenia o maďarskej vláde. Orbán okrem toho chce, aby Rutte súhlasil, že Maďarsko sa nebude musieť zúčastniť na nijakej vojenskej misii NATO na Ukrajine zameranej proti Rusku.



Rutte s Orbánom rokovali počas mimoriadneho summitu Európskej rady v Bruseli. Rutteho hovorca pre denník Financial Times ich konverzáciu označil za dobrú a otvorenú.



Orbán podľa Rutteho ospravedlnenie nežiadal. Maďarský premiér uviedol, že Rutte by jeho podporu mohol získať, ak bude súhlasiť s minulotýždňovou dohodou medzi Stoltenbergom a Orbánom. Dohodli sa na podmienkach neúčasti Budapešti na pomoci Ukrajine.



Okrem Maďarska nemá Rutte ani podporu Rumunska, pripomína AFP. Bukurešť má vlastného kandidáta na tento post, a to súčasného prezidenta Klausa Iohannisa, ktorému sa na jeseň končí mandát a za prezidenta kandidovať opäť nemôže.



Stoltenbergov mandát vyprší v októbri a jeho nástupcu musí jednohlasne zvoliť všetkých 32 členov Aliancie.